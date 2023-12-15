У Києві розслідують відмову охоронця пустити дітей в укриття

Під час повітряної тривоги двох дітей не пустили в укриття школи в Святошинському районі - через те, що вони були з собакою. Поліція почала досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу "залишення в небезпеці".

Святошинське управління поліції Києва розпочало досудове розслідування через відмову охоронця школи пустити дітей в укриття під час повітряної тривоги. Про це повідомила в п'ятницю, 15 грудня, Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 14 грудня близько 16:00, коли в Києві була оголошена повітряна тривога, а в напрямку міста летіла випущена російськими військами ракета, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній зі шкіл у Святошинському районі.

"Побачивши, що діти були з собакою, охоронець не допустив їх до укриття, попри очевидну загрозу їхньому життю через ракетну атаку", - зазначається у повідомленні.

Провадження відкрите за статтею 135 Кримінального кодексу - "залишення в небезпеці".

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ЗМІ: в школі виправдовуються побоюваннями алергії

За твердженням журналістки Тетяни Даниленко, з дітьми була невелика собака породи мальтіпу, а укриття знаходилось у столичній школі №40. Охоронець пропонував залишити тварину на вулиці, а коли діти відмовилися - не пустив їх усередину. "Директор запевнила, що інакше діяти школа не могла - а раптом в інших школярів алергія на собак", - написала журналістка у Facebook.

За її словами, поки діти шукали інше сховище, неподалік протиповітряна оборона збила ракету.

Вона також зауважила, що батько дітей торік загинув на фронті у Запорізькій області. Він воював у полку сил спеціальних операцій "Азов".

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КМВА: необхідно з'ясувати, чим керувалися посадовці

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко пообіцяв тримати цю справу "на особистому контролі". "Тут важливо не лише знайти винних, але й з'ясувати головне - чому виник такий прецедент?! Чим керувалась дана посадова особа!?" - написав він у Telegram.

Попко закликав усіх керівників, відповідальних за укриття, провести внутрішню перевірку та роз'яснювальну роботу з персоналом, відповідальним за допуск людей. "Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило - усі укриття мають бути відчиненні під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку!" - наголосив він і пообіцяв, що КМВА вживатиме усіх заходів, "аби такі кричущі випадки більше не повторилися".

Нагадаємо, у ніч на 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які не змогли потрапити в укриття міської поліклініки під час ракетної атаки РФ.

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