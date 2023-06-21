  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Закон і правоУкраїна

Закрите укриття: чиновнику КМДА наділи електронний браслет

Анастасія Шепелева
12 хв. тому

Суд задовольнив клопотання прокуратури та на два місяці відправив директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, через що загинули люди, під цілодобовий домашній арешт.

https://p.dw.com/p/4StHt
Наслідки атаки РФ на Київ 1 червня
Наслідки атаки РФ на Київ 1 червняФото: AFP via Getty Images

Голосіївський районний суд Києва у середу, 21 червня, задовольнив клопотання прокуратури та відправив директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслана Ткачука під цілодобовий домашній арешт на два місяці з вимогою носити електронний браслет. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У зв'язку з загибеллю людей біля закритого укриття під час російської атаки 1 червня чиновника підозрюють у службовій недбалості. "Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва", - йдеться у повідомленні.

Ткачука зобов'язали прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, повідомляти їх про зміну місця свого проживання, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях, і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Посадовцю КМДА загрожує до п'яти років тюрми

Напередодні Ткачуку оголосили підозру. Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із забороною обіймати відповідальні посади.

Ткачук - уже п'ятий, кого слідчі вважають відповідальним за загибель людей під час російського ракетного удару. За такою ж підозрою у службовій недбалості суд раніше відправив на два місяці під домашній арешт першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алесеєнко, директора поліклініки, в якій розміщувалось укриття, та його заступника.

Суворіше судді обійшлися зі сторожем лікарні, якого підозрюють у свідомому залишенні людей в небезпеці. На найближчі два місяці суд залишив його під вартою в слідчому ізоляторі. В разі доведення провини йому загрожує від трьох до восьми років тюрми.

Читайте також: Перевірка укриттів: Зеленський готує рішення щодо відповідальних

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 1 червня біля зчиненого бомбосховища поліклініки в Деснянському районі загинули троє людей.

Закрите укриття в Києві: охоронця поліклініки взяли під варту

Закрите укриття в Києві: охоронця поліклініки взяли під варту

Охоронцю поліклініки, який не відкрив укриття під час ракетної атаки РФ, унаслідок чого загинули троє людей, загрожує до восьми років тюрми. Трьох посадовців суд відправив під домашній арешт.
Конфлікти3 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України.

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Політика55 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

Політика8 год. тому02:52 хв.
Працівник знімає акумуляторні модулі з електромобіля під час переробки акумуляторів на заводі VW у Зальцгітері

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Дефіцит на німецькому ринку праці: кого і де бракує?

Економіка44 хв. тому
Паспорт вакцинації у Німеччині

Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Post-Vac-синдром після щеплення від COVID-19: що відомо?

Здоров'я5 год. тому
external

Як ЗРК Avenger захищають небо над Києвом

Як ЗРК Avenger захищають небо над Києвом

Конфлікти8 год. тому02:10 хв.
Російські навчання з ракетою Іскандер-К, лютий 2022

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Політика20 червня 2023 р.
external

"Я не можу піти на фронт": як паралімпійці стали волонтерами

"Я не можу піти на фронт": як паралімпійці стали волонтерами

Суспільство20 червня 2023 р.06:16 хв.
На головну сторінку