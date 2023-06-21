Закрите укриття: чиновнику КМДА наділи електронний браслет

Суд задовольнив клопотання прокуратури та на два місяці відправив директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, який підозрюється у службовій недбалості, через що загинули люди, під цілодобовий домашній арешт.

Голосіївський районний суд Києва у середу, 21 червня, задовольнив клопотання прокуратури та відправив директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслана Ткачука під цілодобовий домашній арешт на два місяці з вимогою носити електронний браслет. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У зв'язку з загибеллю людей біля закритого укриття під час російської атаки 1 червня чиновника підозрюють у службовій недбалості. "Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва", - йдеться у повідомленні.

Ткачука зобов'язали прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, повідомляти їх про зміну місця свого проживання, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях, і здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Посадовцю КМДА загрожує до п'яти років тюрми

Напередодні Ткачуку оголосили підозру. Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із забороною обіймати відповідальні посади.

Ткачук - уже п'ятий, кого слідчі вважають відповідальним за загибель людей під час російського ракетного удару. За такою ж підозрою у службовій недбалості суд раніше відправив на два місяці під домашній арешт першу заступницю Деснянської районної державної адміністрації Ірину Алесеєнко, директора поліклініки, в якій розміщувалось укриття, та його заступника.

Суворіше судді обійшлися зі сторожем лікарні, якого підозрюють у свідомому залишенні людей в небезпеці. На найближчі два місяці суд залишив його під вартою в слідчому ізоляторі. В разі доведення провини йому загрожує від трьох до восьми років тюрми.

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