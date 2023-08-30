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Кличко: Укриття у школах будуть доступні всім

Роман Губа
30 серпня 2023 р.

За словами мера Києва Віталія Кличка, доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

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Укриття в одній зі шкіл Києва
Укриття в одній зі шкіл КиєваФото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Рада оборони Києва ухвалила рішення, що населення повинно мати цілодобовий доступ до укриттів у навчальних закладах столиці, повідомляє у середу, 30 серпня, мер столиці України Віталій Кличко. "Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва", - написав Кличко у Telegram.

Напередодні Київська міська державна адміністрація (КМДА) відзвітувала, що у 417 школах зі 420-ти є укриття. У них забезпечено 190 тисяч місць.

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Такі цифри заступник голови КМДА  Валентин Мондриївський навів у зв'язку з повідомленням про можливість навчання учнів у школах очно. "Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе, використання такого механізму, як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте - винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись винятково офлайн", - заявив перед початком навчального року Мондриївський. Він передбачив, що з 1 вересня близько 240 тисяч київських школярів будуть навчатися офлайн.

Як повідомлялось, у ніч на 30 серпня сталася наймасованіша російська атака на Київ з весни цього року. Вона була комбінованою - безпіKотниками і ракетами. Над Києвом засобами ППО було знищено понад 20 цілей.

Наймасованіша російська атака на Київ із весни

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