Укриття в Україні перевірятимуть систематично - Шмигаль

Уряд присвоїв укриттям статус стратегічних об'єктів. Доступ до них має бути безперешкодним цілодобово, а зведення нових під час дії воєнного стану прискорять, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів України вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту, зокрема укриттів та сховищ. Про це у суботу, 19 серпня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Відтепер вони мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення", - написав він у Telegram.

Шмигаль наголосив, що відтепер всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік, а на час дії воєнного стану зведення захисних споруд прискорять. Також уряд заборонив під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд.

Водночас доступ до захисних споруд у людей має бути безперешкодним цілодобово, а перевірки стану цих об’єктів проводитимуться систематично, заявив український прем'єр. Крім того, місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах, додав Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні відбулася масштабна ревізія укриттів, яку розпочали після ракетного удару військ РФ 1 червня. Тоді в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 23,6 відсотка перевірених укриттів непридатні до використання. Зачиненими виявилися 9,3 відсотка укриттів. 0,6 відсотка від загальної кількості укриттів не змогли оглянути через бойові дії.

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