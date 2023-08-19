Укриття в Україні перевірятимуть систематично - Шмигаль
Кабінет міністрів України вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту, зокрема укриттів та сховищ. Про це у суботу, 19 серпня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Відтепер вони мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення", - написав він у Telegram.
Шмигаль наголосив, що відтепер всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік, а на час дії воєнного стану зведення захисних споруд прискорять. Також уряд заборонив під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд.
Водночас доступ до захисних споруд у людей має бути безперешкодним цілодобово, а перевірки стану цих об’єктів проводитимуться систематично, заявив український прем'єр. Крім того, місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах, додав Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні відбулася масштабна ревізія укриттів, яку розпочали після ракетного удару військ РФ 1 червня. Тоді в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 23,6 відсотка перевірених укриттів непридатні до використання. Зачиненими виявилися 9,3 відсотка укриттів. 0,6 відсотка від загальної кількості укриттів не змогли оглянути через бойові дії.