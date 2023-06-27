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Стан укриттів: уряд оголосив догани Кличку та Попку

Анастасія Шепелева
27 червня 2023 р.

За підсумками перевірки стану укриттів в Україні Кабінет Міністрів оголосив догани главам КМДА, КМВА, а також звільнив з посади двох глав РДА Києва.

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Укриття в Києві
Укриття в КиєвіФото: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

Кабінет Міністрів України після перевірки стану укриттів ухвалив низку кадрових та дисциплінарних рішень, повідомляється в Telegram-каналі уряду за підсумками засідання 27 червня.

Так, Кабмін оголосив догани меру Києва Віталію Кличку, голові Київської міської військової адміністрації Сергію Попку, главам Голосіївської, Оболонської, Печерської, та Солом'янської райдержадміністрацій та виконувачам обов'язків голів Дарницької та Шевченківської райдержадміністрацій.

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Крім того, уряд звільнив Дмитра Ратнікова з посади голови Деснянської РДА Києва, Сергія Павловського з посади голови Святошинської РДА столиці, а також Олександра Хомича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації, Людмилу Мерзлюк з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київщини та Тетяну Сизон з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумщини.

Також від виконання обов'язків тимчасово відсторонили очільника столичної Подільської адміністрації Сергія Коваленка та очільника Дніпровської адміністрації Києва Павла Бабія.

Шмигаль: 77 відсотків укриттів придатні

Загалом, як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 77 відсотків сховищ в Україні придатні до використання. "На жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам. Місцями ситуація взагалі неприйнятна. Ідеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та місті Києві", - наголосив Шмигаль.

Контролюватиме стан укриттів Камишін

Контроль за станом укриттів в Україні уряд поклав на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. "Президент чітко поставив завдання - укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо тут міністру Камишіну всі можливості, аби напрацювати та швидко подати необхідні рішення, що потрібні для виконання цих завдань", - зауважив прем'єр України.

Масштабну перевірку укриттів в Україні почали після того, як під час російської ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

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