Закрите укриття Києва: охоронця поліклініки взяли під варту
Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим через загибель людей біля укриття в Деснянському районі Києва під час ракетної атаки РФ. Про це в суботу, 3 червня, повідомляє Київська міська прокуратура.
Так, трьох службових осіб - першого заступника Деснянської районної державної адміністрації, директора поліклініки та його заступника - суд відправив під цілодобовий домашній арешт за підозрою у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У разі доведення провини їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років і штрафом.
Водночас охоронця медичного закладу, якого підозрюють у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті, взяли під варту без визначення альтернативи. Йому загрожує від трьох до восьми років в'язниці.
У ніч на 1 червня, під час удару Росією по Києву балістичними ракетами, в Деснянському районі внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей загинули троє людей - дві жінки та дев'ятирічна дитина. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.
МВС: Чверть перевірених укриттів - зачинені чи непридатні
Після цієї трагедії президент України Володимир Зеленський доручив міністрові внутрішніх справ Ігорю Клименку забезпечити перевірку всіх бомбосховищ країни. Він заявив, що винні за закриті укриття у Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда. Може бути нокаут", - сказав президент.
Станом на 3 червня в Україні перевірили понад 4800 укриттів. "Зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - повідомило міністерство внутрішніх справ.
За словами, міністра Клименка, ревізії бомбосховищ на території України продовжують проводити понад 5300 рятувальників, поліцейських і представників місцевих органів виконавчої влади.
Читайте також: (Не)доступні укриття: як захищені кияни під час повітряних атак