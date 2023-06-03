Закрите укриття Києва: охоронця поліклініки взяли під варту

Охоронцю поліклініки, який не відкрив укриття під час ракетної атаки РФ, унаслідок чого загинули троє людей, загрожує до восьми років тюрми. Трьох посадовців суд відправив під домашній арешт.

Суд обрав запобіжні заходи чотирьом особам, затриманим через загибель людей біля укриття в Деснянському районі Києва під час ракетної атаки РФ. Про це в суботу, 3 червня, повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, трьох службових осіб - першого заступника Деснянської районної державної адміністрації, директора поліклініки та його заступника - суд відправив під цілодобовий домашній арешт за підозрою у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У разі доведення провини їм загрожує від двох до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років і штрафом.

Водночас охоронця медичного закладу, якого підозрюють у залишенні в небезпеці, що призвело до смерті, взяли під варту без визначення альтернативи. Йому загрожує від трьох до восьми років в'язниці.

У ніч на 1 червня, під час удару Росією по Києву балістичними ракетами, в Деснянському районі внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей загинули троє людей - дві жінки та дев'ятирічна дитина. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.

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Після цієї трагедії президент України Володимир Зеленський доручив міністрові внутрішніх справ Ігорю Клименку забезпечити перевірку всіх бомбосховищ країни. Він заявив, що винні за закриті укриття у Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда. Може бути нокаут", - сказав президент.

Станом на 3 червня в Україні перевірили понад 4800 укриттів. "Зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - повідомило міністерство внутрішніх справ.

За словами, міністра Клименка, ревізії бомбосховищ на території України продовжують проводити понад 5300 рятувальників, поліцейських і представників місцевих органів виконавчої влади.

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