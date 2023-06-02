Кличко дорікнув "слугам народу" за зачинені укриття в Києві

Зеленський обіцяв покарати винних за закриті укриття. Мер Києва заявив, що облаштуванням укриттів займались районні адміністрації, керівників яких призначає президент.

У 2022-2023 роках з бюджету столиці України було виділено 1,2 мільярди гривень на облаштування укриттів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА (районні державні адміністрації ред.) міста. Відповідальними є глави районів. На сьогодні виконання і використання коштів - вкрай незадовільне", - написав Віталій Кличко у Telegram у п'ятницю, 2 червня.

Він також зауважив, що голів РДА призначає президент, за поданням уряду, а "з 10 глав районів 9 у нас - представники від "Слуги Народу", а керівник Київської міської військової адміністрації - призначений Офісом президента.

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Цілодобовий доступ до укриттів

У Київраді також сьогодні ухвалили рішення про цілодобовий доступ до укриттів, обов'язкове для всіх установ і закладів, повідомив Кличко за підсумками засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також мер заявив про можливість киянам долучитися до контролю за доступом до укриттів: стати "інспектором" можна звернувшись до Департаменту муніципальної безпеки.

8 червня Київрада звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

Зеленський: "Відповідатимуть всі, може бути нокаут"

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що винні за закриті бомбосховища у Києві обов'язково будуть покарані, і натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер Києва Віталій Кличко. Про це Зеленський сказав на пресконференції в Молдові 1 червня, передають "Українськi Новини". "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда… може бути нокаут", - сказав він.

Зеленський сказав, що він ознайомиться з усіма деталями трагедії у Києві, коли повернеться з відрядження, і наголосив, що обов'язково буде відповідальність за те, що люди не змогли потрапити до бомбосховища і загинули.

Нагадаємо, 1 червня внаслідок потрапляння уламків ракети в Деснянському районі Києва загинуло троє осіб. Всі вони намагались потрапити до укриття у будівлі полікліники, яке виявилось зачиненим.