Понад половина закладів освіти готова до очного навчання

В Україні більшає закладів освіти, які готові до проведення навчання в очній формі, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у п'ятницю, 2 вересня.

За його словами, наразі перевірили понад 24,7 тисячі інституцій - 94 відсотки від загальної кількості освітніх закладів. Із них укриття облаштували в майже 15 тисячах. З усіх закладів освіти наразі відомо про готовність 56 відсотків до очного формату навчання, але перевірки ще продовжуються, як і роботи щодо створення безпечних умов.

Найвищі показники готовності до освітнього процесу в традиційному форматі продемонстрували в Києві, а також у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Кіровоградській областях.

Останні перевірки засвідчили, що найбільше закладів з укриттями, які відповідають усім вимогам, серед професійних технічних інституцій (88 відсотків), на другому місці - заклади фахової передвищої та вищої освіти (70 відсотків), на третьому - школи (64 відсотки) та зрештою - заклади дошкільної освіти (44 відсотки).

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1 вересня, в день старту нового навчального року після літніх канікул, у міносвіти повідомили, що традиційно навчати учнів будуть в майже третині шкіл України. Серед шкіл, які працюватимуть виключно онлайн, - розташовані на тимчасово окупованих територіях або ж у регіонах активних бойових дій, де забезпечити безпеку дітей неможливо.

Кількість учнів, які цього року пішли до школи, за даними міністерства, зменшилась порівняно з минулим: 3,9 мільйона проти 4,2 мільйона. Водночас там кажуть, що основна причина цього - не війна, а демографічний спад. Загалом у День знань 800 тисяч школярів вийшли на очне навчання, 1,2 мільйона - в онлайн-форматі, решта - за змішаною системою.

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