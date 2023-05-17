У Києві перевірять усі укриття після скарг, що деякі закриті

КМВА отримала численні скарги киян щодо того, що деякі укриття під час масованого ракетного удару вночі 16 травня були закриті. Тепер всі сховища у місті мають перевірити, повідомив керівник адміністрації Сергій Попко.

У Києві проінспектують усі укриття після численних скарг киян щодо того, що деякі з них були закриті під час останньої масованої ракетної атаки Росії у ніч на 16 травня. Про це у середу, 17 травня, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Закриті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак - це злочин, - наголосив керівник адміністрації Сергій Попко. - В найкоротший термін усі укриття Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти, до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту".

За його словами, завдання перевірити укриття отримають підрозділи Національної поліції Києва, муніципальної охорони міста та усі голови районних адміністрацій.

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Як йдеться у повідомленні КМВА у Telegram, випадки з закритими укриттями під час останньої ракетної атаки були зафіксовані практично в усіх районах столиці. "Таких випадків, як закритті укриття в столиці, не має бути. Це неприпустимо", - наголосив Попко.

Транспорт під час тривоги довозитиме до укриття

Також у середу Рада оборони Києва вирішила, що починаючи з 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття, яке є на маршруті руху. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках, тощо, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Наразі після отримання сигналу повітряної тривоги у Києві громадський транспорт довозить пасажирів до найближчої зупинки. Пасажири мають залишити салон і йти до найближчого укриття. Рух транспорту відновлюється після відбою повітряної тривоги.

Окрмі того, з цього ж дня під час повітряної тривоги буде заборонений заїзд великогабаритного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни до Києва.