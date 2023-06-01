Кияни, які загинули, не змогли потрапити до укриття - влада

Усі троє людей, які загинули під час ракетної атаки Росії у Деснянському районі Києва, перебували біля входу в сховище. Поліція відкрила кримінальне провадження через закрите укриття.

Усі троє загиблих у Деснянському районі Києва під час нічної ракетної атаки Росії перебували біля укриття, повідомив голова Деснянської районної адміністрації Дмитро Ратніков. При цьому, за даними ЗМІ, люди не могли в нього потрапити.

"За повідомленням директора поліклініки № 3, працівником нічної зміни був відкритий центральний вхід. Частина мешканців опинилися в укритті, частина - ні", - написав голова райадміністрації у соцмережах вранці у четвер, 1 червня.

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Кримінальне провадження через закрите укриття

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці". "Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - написав мер у Telegram .

Поліція відкрила кримінале провадження через закрите укриття під час атаки РФ на Київ. Ситуація розслідується, провадження відкрите за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу - "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Він пообіцяв "знайти та притягнути до відповідальності усіх винних осіб". Крім того, в МВС обіцяють, що ДСНС спільно з Нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах.

За даними "Громадського", охоронця поліклініки у Деснянському районі заарештували. Правоохоронці зазначили, що охоронця доставлено в поліцію для з'ясування обставин.

Як повідомлялось, у ніч на 1 червня росіяни атакували Київ балістичними ракетами типу "Іскандер-М" і "Іскандер-К". За даними командування Повітряних сил ЗСУ, десять із десяти ракет вдалось збити.