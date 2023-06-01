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Росія вночі атакувала Київ ракетами: є загиблі

Євгенія Наконечна
4 год. тому

Троє людей загинули, 12 отримали поранення внаслідок падіння уламків збитих над Києвом російських ракет. Пошкодження зафіксували у Деснянськом, Дніпровському і Дарницькому районах української столиці.

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Ліквідація наслідків влучання уламків російської ракети в Деснянському районі Києва.
Ліквідація наслідків влучання уламків російської ракети в Деснянському районі Києва.Фото: Kyiv City Military Administration/REUTERS

У ніч на четвер , 1 червня, російські війська  здійснили ракетну атаку  на українську столицю. За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) всі ракети вдалось збити. "Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 10 з 10 ракет були знищені", - повідомляє генштаб у ранковому зведенні 1 червня.

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Внаслідок падіння уламків ракет наразі відомо про трьох загиблих і дев'ятьох постраждалих у Деснянському районі Києва. "У Деснянському районі загинули троє людей, з них одна дитина (2012 року народження) та 10 осіб травмовано, з них одна дитина", - повідомляють у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Також відомо про двох травмованих осіб у Дніпровському районі.

У всіх лівобережних районах столиці зафіксовані пошкодження. В Деснянському районі вибуховою хвилею пошкоджений житловий будинок, дитячу поліклініку, дві школи, дитячий садок і пункт поліції. У Дніпровському районі в житловому будинку виникло задимлення та вибило вікна. Уламки впали також на адміністративну будівлю, є пошкоджені автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, зелених зонах.

У Дарницькому районі в одному із будинків житлового сектора через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Крім цього, пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання, уламки впали і на нежитлову будівлю, є руйнування на першому поверсі, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків на проїжджій частині.

Внаслідок нічної атаки Росії у Київській області "фактів влучень не зафіксовано, постраждалих немає", написав у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

 

У Києві та області зранку 1 червня знову оголошувалась повітряна тривога.

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