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Закон і правоУкраїна

Закрите укриття у Києві: підозру оголосили трьом посадовцям

Олена Перепадя
24 хв. тому

Окрім посадовців, підозру повідомлено також й охоронцю медзакладу, якого разом з чиновниками затримали через загибель трьох людей біля закритого укриття під час атаки Росії.

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Дідусь поруч з тілом загиблої онучки. Загинула також матір дівчинки
Дідусь поруч з тілом загиблої онучки. Загинула також матір дівчинкиФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Чотирьом особам, яких затримали у Києві в межах розслідування загибелі людей через закрите укриття, у п'ятницю, 2 червня, повідомлено про підозру. "Першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора в Telegram. 

Підозри вручила поліція за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва. За даними МВС України, поліцейські провели опитування очевидців, постраждалих і персоналу медзакладу. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох боків, зайшли до бомбосховища та впевнилися, що вхідні двері справді були зачинені. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня, під час ракетної атаки Києва з боку Росії у Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків ракет загинули троє людей. Смерть двох жінок та 9-річної дитини настала у той час, коли вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили. 

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ДСНС і Нацполіція розпочали перевірки укриттів у всій країні

2 червня президент України Володимир Зеленський надав доручення перевірити стан та доступність укриттів у всіх населених пунктах України.

"Виконуємо невідкладно. ДСНС України та Національна поліція України протягом дня вже проводять відповідні перевірки", - написав ввечері 2 того ж дня у Facebook міністр внунрішніх справ України Ігор Клименко. Він наголосив, що кожне укриття має власника, а отже, кожен випадок нехтування безпекою людей має ім'я. "Моя особиста команда - об'єктивні та глибокі ревізії. Виявлені порушення мають бути належно зафіксовані, а винні - притягнуті до відповідальності", - заявив міністр. 

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

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Дідусь поруч з тілом загиблої онучки. Загинула також матір дівчинки

Закрите укриття у Києві: підозру оголосили трьом посадовцям

Закон і право24 хв. тому
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