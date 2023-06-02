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Зеленський доручив ревізувати всі укриття в Україні

Олена Перепадя
2 год. тому

Звіт про стан укриттів у столиці та інших регіонах України мають надати президентові України за десять днів.

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Під час ракетної атаки на Київ
Під час ракетної атаки на Київ Фото: Sergei SUPINSKY/AFP

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 червня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив здійснити повну ревізію всіх укриттів Києва й України загалом.

"Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну (міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. - Ред.), провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт - за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку (міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. - Ред.), - те саме по Україні", - написав Зеленський у Telegram.

Крім цього, на Ставці також розглянули питання стану українських сил протиповітряної оборони (ППО), ситуації на фронті та обходу Росією санкцій.

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Кличко: Доступ до укриттів у Києві буде цілодобовим

У цей же день питанням щодо забезпечення роботи та доступу до укриттів було присвячено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Київській міській державній адміністрації (КМДА). Як повідомив після засідання у Telegram мер Києва Віталій Кличко, "рішення про цілодобовий доступ до укриттів - обов'язкове до виконання усім установам і закладам" і "обов'язкове для контролю всіма відповідальними службами".

Кличко також наголосив, що до контролю за доступом до укриттів буде залучено громадськість. За його даними, патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину.

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Як поінформував мер Києва, від початку повномасштабної війни Росії проти України на облаштування укриттів у Києві виділили 1,2 мільярда гривень. "Минулого року місто виділило 320 млн грн на облаштування укриттів. Цього року - понад 900 мільйонів. Тобто, загалом - 1,2 мільярда гривень із міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів. Цими коштами, наголошу, розпоряджалися і розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є голови районів", - написав Кличко. На його думку, "на сьогодні виконання і використання коштів - вкрай незадовільне".  

Також 2 червня офлайн-карта укриттів з'явилася в мобільному застосунку "Київ Цифровий". У ньому також можна повідомити про зачинені або недоступні укриття, повідомляється на сайті КМДА. 

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами наземного базування. Сили ППО ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою у Деснянському районі Києва загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.  

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Під час ракетної атаки на Київ

Зеленський доручив ревізувати всі укриття в Україні

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