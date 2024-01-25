У Харкові оголошено день жалоби за жертвами обстрілів

Ракетні обстріли 23 січня спричинили одну з наймасштабніших трагедій за весь час повномасштабної війни, заявив мер Харкова Ігор Терехов. 25 січня оголошено днем жалоби в місті.

У Харкові четвер, 25 січня, оголошено днем жалоби за жертвами ракетних обстрілів, вчинених військами РФ двома днями раніше. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської міської адміністрації Ігор Терехов.

За його словами, "ракетні обстріли 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за весь час повномасштабної війни". Терехов також висловив співчуття "рідним загиблих в їхньому горі" і побажав "горіти в пеклі всім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних".

Ракетні обстріли Харкова 23 січня

Протягом однієї доби 23 січня війська РФ тричі обстріляли Харків, унаслідок чого загинули 10 осіб і постраждали ще 60, в тому числі 6 дітей. Про перший обстріл повідомлялося близько 3:00 за місцевим часом, повторний обстріл стався близько 6:00, ударів зазнали Київський і Салтівській райони міста. Близько 21:00 за місцевим часом Росія обстріляла ракетами центральну частину Харкова.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для ударів по Харкову російськими військами були застосовані модифіковані зенітні ракети С-300, аеробалістичні ракети Х-22 (Х-32) та "Іскандери".

Раніше удари по Харкову припадали на 16 січня і 10 січня. Напередодні Нового року, 30 грудня, в результаті обстрілу російськими військами центру Харкова, постраждали журналісти німецького телеканалу ZDF, що перебували в готелі Kharkiv Palace.

Харків обстрілювали ракетами, виробленими в КНДР

Нагадаємо, днями міжнародна дослідницька організація Conflict Armament Research оприлюднила детальний звіт аналізу уламків балістичної ракети, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року. За даними дослідників, аналіз уламків недвозначно вказує на те, що йдеться про балістику з Північної Кореї.

Крім притаманних лише ракетам з КНДР типу KN-23/24 (північнокорейська назва "Хвасон-11А" та "Хвасон-11В". - Ред.) зовнішнім особливостям, на одному з уламків виявили корейський ієрогліф ㅈ.

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Також на багатьох вузлах і агрегатах ракети видно мітки заводу-виробника "112". На думку аналітиків, таке маркування прямо вказує на "Завод 11 лютого", який згадувався північнокорейськими пропагандистами як місце виробництва ракетної техніки, та який відвідував особисто лідер КНДР Кім Чен Ин.

РФ готує новий наступ на Харків

4 січня британське видання The Telegraph повідомило, що Збройні Сили України (ЗСУ) готуються до того, що війська РФ можуть повести новий наступ на Харків. З цією метою останнім часом російська сторона веде постійні обстріли Харкова, застосовуючи ракети, артилерію і міномети, йшлося в матеріалі.

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