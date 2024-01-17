Ракетний удар по Харкову 16 січня: пошкоджено 19 будинків

Унаслідок удару армією РФ по Харкову двома ракетами С-300 у вівторок, 16 січня, було поранено 17 цивільних, одна жінка перебуває у вкрай важкому стані. Також пошкоджено майже 20 багатоповерхівок та медичний заклад.

Унаслідок удару армією РФ по Харкову двома ракетами С-300 у вівторок, 16 січня, було поранено 17 цивільних, одна жінка перебуває у вкрай важкому стані. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом - надали допомогу на місці. Станом на зараз у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка - у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах", - написав він у середу, 17 січня.

Також очільник ОВА додав, що рятувальники евакуювали 30 людей.

Офіс генерального прокурора України своєю чергою повідомив про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, 16 січня близько 21:45 ворог завдав ракетний удар по житловому сектору у Холодногірському районі Харкова. Зафіксовано влучання у фасад триповерхового житлового будинку, внаслідок чого будівля частково зруйнована. Загалом пошкоджено 19 багатоквартирних житлових будинків, приватну медичну установу, автомобілі", - додали в Офісі генпрокурора.

Атака по Харкову була здійснена двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.