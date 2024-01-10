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Удар по Харкову: влучання в цивільну будівлю, є постраждалі

Олена Перепадя
10 січня 2024 р.

Мер Харкова Ігор Терехов попередньо повідомляє про високу ймовірність жертв внаслідок ракетної атаки ввечері 10 січня.

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Наслідки удару по Харкову 2 січня 2024 року
Наслідки удару по Харкову 2 січня 2024 рокуФото: Sergey Bobok/AFP

Російська армія ввечері у середу, 10 січня, завдає ударів по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомляє про влучання в цивільний об'єкт. "Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі", - написав Терехов у Telegram. 

За даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, удар нанесений ракетами С-300 по Київському району міста. Згодом він повідомив про дев'ятьох постраждалих.

Між тим моніторингові служби інформують про влучання по Харкову двох ракет. 

Раніше у цей день Росія обстрілювала східні та південні області України.

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