Масована ракетна атака РФ по Україні: вже 18 загиблих

Внаслідок комбінованої атаки РФ по Україні 23 січня 2024 року загинуло 18 людей, повідомив президент Володимир Зеленський. Поранення отримали 130 мешканців Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Кількість жертв внаслідок комбінованої атаки Російської Федерації по Україні у вівторок, 23 січня, сягнула 18, про що у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Щодо російського удару вранці. Майже сорок ракет різних типів - черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені - 139 тільки будинків, звичайних будинків. 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули", - сказав він.

Також він зазначив, що у Харкові досі триває рятувальна операція - залучені служби розбирають завали будинку.

"Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди жили. Просто нормальне життя - ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава - типовий терорист. І хай там, у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь", - додав Зеленський.

Масована ракетна атака на Україну

У ніч на 23 січня 2024 року сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Із 44 випущених ракет українські військові збили 22 - 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" та дві керовані авіаційні ракету Х-59.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, спортивний комплекс та інша цивільна інфраструктура в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.