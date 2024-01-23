Масована ракетна атака РФ по Україні: вже 18 загиблих

Масована ракетна атака РФ по Україні: вже 18 загиблих23 січня 2024 р.
Кількість жертв внаслідок комбінованої атаки Російської Федерації по Україні у вівторок, 23 січня, сягнула 18, про що у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Щодо російського удару вранці. Майже сорок ракет різних типів - черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені - 139 тільки будинків, звичайних будинків. 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули", - сказав він.
Також він зазначив, що у Харкові досі триває рятувальна операція - залучені служби розбирають завали будинку.
"Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди жили. Просто нормальне життя - ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава - типовий терорист. І хай там, у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь", - додав Зеленський.
Масована ракетна атака на Україну
У ніч на 23 січня 2024 року сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Із 44 випущених ракет українські військові збили 22 - 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" та дві керовані авіаційні ракету Х-59.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, спортивний комплекс та інша цивільна інфраструктура в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.