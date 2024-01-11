Удар РФ по готелю в Харкові: постраждали іноземні журналісти

​​​​​​​Росія поцілила двома ракетами по готелю в центрі Харкова, де перебували понад 30 цивільних. Серед постраждалих - журналісти турецького державного інформаційного агентства Anadolu.

Російські війська вдарили пізно ввечері 10 січня двома ракетами С-300 по готелю в центральній частині Харкова, у якому перебували понад 30 цивільних. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Станом на ранок четверга, 11 січня, відомо про 13 постраждалих. Серед них є двоє іноземців - громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва є журналістами турецького медіа, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними Національної поліції, один з потерпілих - 37-річний журналіст турецького державного інформаційного агентства Anadolu.

На думку начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють війну РФ проти України.

10 потерпілих доставили до лікарень. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Як повідомлялося, 30 грудня під ракетний удар РФ по готелю Kharkiv Palace потрапила команда німецького телеканалу ZDF.