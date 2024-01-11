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Удар РФ по готелю в Харкові: постраждали іноземні журналісти

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
11 січня 2024 р.

​​​​​​​Росія поцілила двома ракетами по готелю в центрі Харкова, де перебували понад 30 цивільних. Серед постраждалих - журналісти турецького державного інформаційного агентства Anadolu.

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Рятувальники в Харкові
Рятувальники в Харкові після ракетного удару 31 грудня 2023Фото: Yevhen Titov/picture alliance/Anadolu

Російські війська вдарили пізно ввечері 10 січня двома ракетами С-300 по готелю в центральній частині Харкова, у якому перебували понад 30 цивільних. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Станом на ранок четверга, 11 січня, відомо про 13 постраждалих. Серед них є двоє іноземців - громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва є журналістами турецького медіа, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. 

За даними Національної поліції, один з потерпілих - 37-річний журналіст турецького державного інформаційного агентства Anadolu. 

На думку начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, ціллю росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлюють війну РФ проти України. 

10 потерпілих доставили до лікарень. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. 

Як повідомлялося, 30 грудня під ракетний удар РФ по готелю Kharkiv Palace потрапила команда німецького телеканалу ZDF

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