У Франції вшанували пам'ять жертв нападу на Charlie Hebdo

У Парижі в десяті роковини нападу на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo провели жалобні заходи за жертвами тодішнього теракту, до яких приєдналися тодішній і нинішній президенти країни.

У десяту річницю нападу ісламістів на паризьку редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo політики й громадськість Франції вшанували пам'ять жертв тодішнього теракту, що сколихнув увесь світ. У церемонії вшанування пам'яті жертв нападу, що проводилася перед колишньою будівлею редакції, взяли участь нинішній президент країни Еммануель Макрон, тодішній французький лідер Франсуа Олланд, мерка Парижу Анн Ідальго, нещодавно призначений прем'єр-міністр країни Франсуа Байру та низка міністрів.

Утім, на прохання родичів загиблих на церемонії покладання вінків і квітів не лунало жодних промов, пише dpa.

Шольц теж вшанував пам'ять жертв нападу на Charlie Hebdo

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) теж вшанував пам'ять жертв тодішнього теракту. "Сьогодні ми співчуваємо нашим французьким друзям, як і тоді. Той напад був спрямований проти наших спільних цінностей свободи й демократії - ми ніколи не змиримося з цим", - написав Шольц у соцмережі X німецькою та французькою мовами.

Нагадаємо, унаслідок нападу групи озброєних автоматами ісламістів на редакцію сатиричного видання Charlie Hebdo 7 січня 2015 року, а також нападів на поліціянтку та кошерний супермаркет, скоєні невдовзі після того, загинуло загалом 17 осіб. Лише під час нападу на редакцію від куль терористів загинуло 12 осіб, зокрема одні з найвідоміших французьких карикатуристів.

Перед тим терактом видання поширили низку сатиричних зображень пророка Мухаммеда. Напад на редакцію обурив усю світову спільноту. Невдовзі після того світ облетів хештег #JesuisCharli (Я - Шарлі), що став символом солідарності з журналом.

Французи підтримують право на сатиру, зокрема й релігійну

Проведене нещодавно опитування соціологічною групою Ifop і опубліковане цього тижня в Charlie Hebdo, засвідчило широку громадську підтримку серед французів позиції видання, що свобода вираження поглядів має переважати турботу про захист релігійних почуттів окремих груп суспільства.

Як показало опитування, загалом 76 відсотків респондентів вважають, що свобода вираження поглядів і свобода карикатури є фундаментальними правами, а 62 відсотки вислови переконання, що люди мають право на висміювання релігійних вірувань інших, повідомляє інформагенція AFP.