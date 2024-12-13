Макрон призначив новим прем'єром Франції Франсуа Байру

Еммануель Макрон доручив 73-річному Франсуа Байру сформувати уряд. Той став вже четвертим прем'єр-міністром Франції за 2024 рік.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив у п'ятницю, 13 грудня, на посаду прем'єр-міністра країни 73-річного політика Франсуа Байру.

"Президент Республіки призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд", - повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Засновник партії "Демократичний рух" та багаторічний мер

73-річний Байру є засновником центристської партії "Демократичний рух" (MoDem), яка є частиною правлячого альянсу Макрона з 2017 року. Він був багаторічним мером містечка По і тричі балотувався в президенти Франції, нагадує агенція Reuters.

Також Байру був призначений міністром юстиції у 2017 році, але подав у відставку усього через кілька тижнів на тлі розслідування у справі щодо імовірного шахрайства його партії при працевлаштуванні помічників парламентарів. Цього року з нього були зняті звинувачення.

Урядова криза у Франції

Франсуа Байру став четвертим прем'єр-міністром Франції у 2024 році, зауважує Reuters. Макрон сподівається, що Байру вдасться уникнути вотуму недовіри принаймні до липня, коли Франція зможе провести нові парламентські вибори, наголошує агенція.

Пріоритетом Байру на новій посаді буде ухвалення спеціального закону про пролонгацію бюджету на 2024 рік, а на початку наступного року на нього чекає ще більший виклик - законопроєкт про бюджет на 2025 рік. Парламентський спротив щодо цього призвів до падіння уряду колишнього прем'єр-міністра країни Мішеля Барньє.

Нагадаємо, нижня палата парламенту Франції - Національні збори - висловила недовіру уряду Мішеля Барньє 4 грудня, відправивши його більшістю голосів у відставку. Це стало першим подібним актом в історії Франції за більш ніж 60 років. Барньє став прем'єр-міністром з найкоротшим терміном перебування на посаді в сучасній історії Франції.

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