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"Рамштайн" обговорить 15 червня деталі авіаційної коаліції

Роман Губа
1 год. тому

Від 13-го засідання в форматі "Рамштайн" міністр оборони України Резніков очікує рішень про навчання пілотів, техніків та інженерів винищувачів. Також говоритимуть про ППО та боєприпаси для ЗСУ.

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Міністр оборони України Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій РезніковФото: Heiko Becker/REUTERS

На майбутньому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться деталі "авіаційної коаліції", зокрема навчання не лише українських пілотів, а й техніків та інженерів. Про це в понеділок, 12 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

До складу української делегації увійдуть представники Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Вони предметно обговорюватимуть питання винищувачів з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції.

Крім того, на засіданні йтиметься про протиповітряну оборону (ППО) України та боєприпаси. "Важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", - цитує Резнікова Telegram-канал українського міноборони.

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Засідання у форматі "Рамштайн" пройде у четвер, 15 червня, в Брюсселі, в очному форматі. Це буде вже 13-та зустріч контактної групи. 

Вісім країн у "коаліції винищувачів"

Попереднє засідання пройшло 25 травня в онлайн-форматі. За його результатами оголосили, що Данія та Нідерланди очолять коаліцію з підготовки українських пілотів. 

Наразі відомо, що до "коаліції винищувачів" увійшли вісім країн: Великобританія, Польща, Нідерланди, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція. Тренування українських льотчиків на винищувачах можуть розпочатися в липні. Йдеться передусім про американські винищувачі F-16. Тим часом зі Швецією обговорюється також варіант тренувань на літаках Saab Gripen, а Великобританія готова запропонувати українцям курси навчання на Eurofighter Typhoon.

Водночас жодна країна поки що не взяла на себе зобов'язання надати ЗСУ винищувачі. За оцінками США, в разі рішення передати бойові літаки, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. У Києві кажуть, що потребують близько 120 винищувачів. "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - казав Резніков.

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Пілот українського винищувача про переваги F-16

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Міністр оборони України Олексій Резніков

"Рамштайн" обговорить 15 червня деталі авіаційної коаліції

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