Британська оборонна компанія відкриє виробництво в Україні

Компанія BAE Systems, яка зокрема бере участь в розробці винищувачів, відкриє в Україні офіс, а згодом може розгорнути і потужності з ремонту та виробництва озброєнь.

Провідна британська оборонна компанія BAE Systems планує відкрити офіс в Україні, а згодом може розгорнути також потужності з ремонту та виробництва озброєнь. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив із представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Це справді масштабний виробник зброї - тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії", - повідомив він у відеозверненні за підсумками доби 30 травня.

Зеленський домовився з представниками компанії "розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом - і потужностей з ремонту та виробництва". "Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз", - сказав він.

BAE Systems є великим гравцем на ринку та виробляє багато зброї, яку використовують у Збройних силах України - танки Challenger 2, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, гаубиці Archer і M777 та багато іншого. Компанія також бере участь у проєктах виробництва винищувачів F-35 та Eurofighter Typhoon.

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Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall створив спільне підприємство з українським державним "Укроборонпромом", аби ремонтувати броньовану техніку, а згодом - виробляти танки в Україні. Rheinmetall володітиме 51 відсотком в новій компанії, а також візьме на себе управління нею.