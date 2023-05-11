Лондон передав Києву всі обіцяні танки Challenger 2 - Воллес

Київ вже отримав від Лондона всі обіцяні танки Challenger 2, українські військові ними задоволені, заявив глава міноборони Великобританії Бен Воллес.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес у четвер, 11 травня, повідомив, що всі бойові танки Challenger 2, які його країна обіцяла Києву, вже доставлені в Україну.

"Я знаю, що всі наші танки надійшли у країну, як і багато запчастин та бронетехніки. Я не знаю, чи всі ці вантажі (надійшли - Ред.)..., але великі, як-от танки, - всі у країні", - сказав він, виступаючи у британському парламенті.

За словами Воллеса, українські військові проходили навчання на Challenger 2 у Великобританії і в Україні. "Я знаю, що українські військові, які їх вже використовували, були задоволені та дуже схвально відгукувалися про Challenger. Це також стосується САУ AS-90, які не тільки вже доставили, але й, думаю, використовували", - сказав він.

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Про перші поставки в Україну танків Challenger 2 повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков ще 27 березня.

Резніков подякував британцям за танки Challenger 2 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Танкова коаліція для України

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися низка країн. Саме Великобританія першою погодилась надати ЗСУ основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger 2.

Наприкінці січня після кількох місяців дискусій Німеччина згодилася поставити Україні 18 одиниць Leopard 2 і дозволила їхній реекспорт іншим країнам. В кінці березня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив інформацію про те, що в Україну вже доставили всі обіцяні німецьким урядом танки Leopard 2.

Крім ФРН, німецькі "Леопарди" Києву пообіцяли Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада, Португалія та Фінляндія.

Також Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Після цього на початку лютого Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих німецьких танків Leopard 1.

Тим часом США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams до осені.