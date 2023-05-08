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Танк Abrams M1A1
Танк M1A1 AbramsФото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance
КонфліктиСполучені Штати Америки

Київ отримає "Абрамси" без високотехнологічних компонентів

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Україна отримає американські танки M1 Abrams без надсучасних високотехнологічних компонентів, щоб вони не потрапили до рук Росії, повідомило видання USA Today.

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Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки M1 Abrams, попередньо демонтувавши з них секретні високотехнологічні компоненти, щоб ті не потрапили в розпорядження Росії. Про це у понеділок, 8 травня, повідомило видання USA Today з посиланням на американських чиновників та військових експертів.

Якщо американський танк потрапить до рук Росії, це може надати їй можливість проводити на ньому випробування і шукати вразливі місця, пояснив у коментарі виданню Колін Сміт, експерт з питань російської армії аналітичного центру RAND Corp.

Україна отримає "Абрамси" восени

Наприкінці березня представник Пентагону Пет Райдер заявив, що США планують поставити Україні раніше обіцяні танки Abrams вже до осені. Щоб скоротити терміни поставки, Вашингтон вирішив передати Києву модифікацію танка M1A1 - замість більш сучасної M1A2, повідомив Райдер. На запитання про те, яким був би графік поставок танків модифікації M1A2, Райдер відповів, що уряд США від самого початку не орієнтувався на певні дати, припускаючи, що для відправки Abrams знадобиться більше року.

Влада США наприкінці січня оголосила, що передасть Україні сучасну версію Abrams, загалом 31 танк. Уже тоді в американському міністерстві оборони наголосили, що цих танків не вистачає на американських складах і на їх передачу Україні знадобляться місяці.

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Наприкінці квітня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США розпочнуть тренувати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams у найближчі тижні. Також він поінформував, що члени Контактної групи з оборони України передали Києву вже більше 230 танків, 1550 броньованих машин та оснащення, яке дозволило забезпечити понад дев'ять нових бронетанкових бригад.

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