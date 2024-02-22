У ЄС порадили Медведєву звернутися до психіатра

Речник ЄС після слів Медведєва про плани РФ захопити "російські" Київ і Одесу порадив тому звернутися до психіатра. А Путін заявив, що його характеристика Байденом, як божевільного сучого сина - дуже адекватна реакція.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано відреагував на заяву колишнього президента та прем'єр-міністра Росії, нинішнього заступника голови Ради безпеки РФ і першого заступника військово-промислової комісії Дмитра Медведєва щодо планів захопити Київ та Одесу.

"Ми не коментуємо дивні висловлювання людей, які відчайдушно шукають уваги, особливо якщо вони є вічним номером два в чомусь. І хоча чудово, що ця людина публічно ділиться з нами діагнозом свого психічного стану, єдине, що ми можемо сказати, - порекомендувати певні консультації та психіатричну допомогу", - сказав Стано у четвер, 22 лютого.

При цьому речник ЄС, одягнений у футболку з написом "Підтримую Україну", додав, що не впевнений, чи може "Росія з тими мільярдами, які витратила на війну проти України, дозволити собі інвестувати щось у соціальну допомогу та охорону здоров'я".

Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що РФ уже "зачекалася повернення додому російського міста Одеса", а "через якийсь час" їй доведеться знову дійти до Києва - "російського міста".

Він також заявив, що Техас "цілком можливо" може від'єднатися від США і "укласти договір про дружбу й співпрацю з ДНР". Медведєв знову пригрозив реальністю ядерного конфлікту, традиційно пообзивав західних лідерів і висловив переконання, що Володимир Путін переобереться президентом РФ у березні.

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Путін: Слова Байдена, що я божевільний сучий син - абсолютно адекватна реакція

Сам Путін у четвер відреагував на слова президента США Джо Байдена, який назвав його "божевільним сучим сином".

"Реакція абсолютно адекватна", - сказав Путін.

На його думку, американський лідер так висловився після заяви Путіна, що Росії вигідніше президентство Байдена, ніж Дональда Трампа. "Він же не може мені сказати: "Володя молодець, спасибі, ти мені дуже допоміг", - пояснив він хід своїх думок.

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