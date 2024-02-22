"Сучий син": у Кремлі назвали слова Байдена хамськими

Президент США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "божевільним сучим сином". У Кремлі назвали ці слова хамськими і кажуть, що Путіна це не зачіпає.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков у четвер, 22 лютого, відреагував на слова президента США Джо Байдена, який назвав Путіна "божевільним сучим сином".

На думку Пєскова, такі висловлювання на адресу очільника Кремля є хамськими і "навряд чи здатні якимось чином зачепити главу іншої держави, тим більше президента Путіна", цитує російська агенція новин "Інтерфакс".

Водночас речник Кремля вважає заяву Байда нібито "величезною ганьбою" для Сполучених Штатів Америки. При цьому Пєсков нагадав, що Путін жодного разу не робив "образливих висловлювань" на адресу Байдена.

Нагадаємо, під час заходу зі збору коштів у Сан-Франциско Байден назвав Путіна "божевільним сучим сином". "У нас є божевільний сучий син, цей хлопець, Путін, інші. Нас завжди має непокоїти ядерний конфлікт. Але екзистенційна загроза для людства - це клімат", - зазначив американський лідер.

Раніше Байден називав Путіна кровожерним диктатором, головорізом та воєнним злочинцем.