У Бундестазі закликали вирішити конфлікт із РФ дипломатією, а не поставкам зброї Україні

У німецькому Бундестазі закликали залагодити конфлікт із Росією за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну. "Ми маємо наполегливо намагатися врегулювати конфлікт Росії та України шляхом дипломатії", - заявив очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) в інтерв'ю виданню RND, опублікованому в суботу, 29 січня.

За його словами, завданням та роллю Заходу є "підтримувати мир, нехай і крихкий і виступати посередником у врегулюванні". Постачання зброї Києву цю роль не зміцнить, вважає Мютценіх. Крім того лідер соціал-демократів у Бундестазі закликав "готуватися до гіршого", наголосивши на напруженій ситуації на кордоні Росії та України.

Мютценіх розкритикував заяву ексглави ВМС про Крим

Водночас депутат розкритикував заяву колишнього глави ВМС Німеччини віцеадмірала Кая-Ахіма Шенбаха (Kay-Achim Schönbach) щодо втрати Криму Україною, яка призвела до відставки Шенбаха. "Це зухвале твердження. Анексія Росією Криму суперечить міжнародному праву", - наголосив Мютценіх.

Тиждень тому Шенбах, коментуючи конфлікт між Росією та Україною, заявив: "Кримський півострів втрачений, він ніколи не повернеться". Розмови про можливе вторгнення військ РФ в Україну, якого побоюються країни Заходу, він назвав нісенітницею. Слова адмірала спричинили скандал, міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалося від нього, і Кай-Ахім Шенбах подав рапорт про звільнення з посади.

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Ситуація на кордоні РФ та України

За даними Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО щодо скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.