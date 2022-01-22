НАТО проведе великі військові навчання у Середземному морі

НАТО на тлі загострення кризи навколо України проведе у Середземному морі великі військові навчання Neptune Strike. У маневрах з 24 січня братиме участь, зокрема, атомний авіаносець Військово-морських сил США "Гаррі Трумен" (USS Harry S. Truman), повідомив офіційний представник американського міноборони Джон Кірбі у п'ятницю, 21 січня. Судно перебуває в акваторії міжматерикового моря із середини грудня 2021 року.

Навчання триватимуть до 4 лютого і не стосуються побоювань низки країн Заходу щодо можливого вторгнення Росії в Україну, зазначив Кірбі. Маневри "не розраховані на сценарії, які можуть розігратися щодо України", - пояснив представник Пентагону.

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Генсек НАТО: Альянс завжди стоїть на захисті союзників

Навчання Neptune Strike підкреслюють трансатлантичну єдність, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Північноатлантичний Альянс завжди робитиме все необхідне для захисту своїх союзників, додав він.

На початку березня НАТО також проведе військові навчання Cold Response за Північним полярним колом за участю 35 тисяч військовослужбовців із 28 держав.

Напруженість у відносинах між країнами Заходу та Росією останніми місяцями зросла. РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, проте Кремль заперечує плани такої операції.

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Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Крім того, російська влада вимагає "гарантій безпеки", у тому числі відмови Північноатлантичного Альянсу від розширення на схід та прийому до свого складу України.