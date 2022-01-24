Німецька преса про скандального віцеадмірала: "Безпрецедентна ганьба"

"Щодо того, що сталося в Україні - Крим втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах у виступі в Індії, який обернувся скандалом і призвів до його відставки у суботу, 22 січня. На думку ексголови ВМФ Німеччини, Путіну "треба просто дати повагу, на яку він, ймовірно, заслуговує". Ось що думає про це німецька преса.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung висловлює думку, що некомпетентність звільненого віцеадмірала - симптоматична:

"На жаль, цей віцеадмірал з кашею в голові - не єдиний, хто знову і знову сіє сумніви щодо позиції Німеччини у конфлікті навколо України. Той факт, що федеральний уряд, вочевидь, блокує поставки зброї з Естонії в Україну, підживлює недовіру, яка панує передовсім у Східній Європі у питанні політики Берліна щодо Росії. Коли кілька років тому Німеччина постачала зброю курдам, причому прямо посеред війни, німецька дискусія щодо поставок зброї у кризові регіони просунулася була далі, ніж нині. Наскільки глибокою є схильність уникати відповідальності, можна визначити по тому, як і (прем'єр-міністр Баварії Маркус. - Ред.) Зедер, і (голова Християнсько-демократичного союзу Фрідріх. - Ред.) Мерц, в один голос вимагають відтермінування вступу України до НАТО. Всі й без того знають, що у найближчому майбутньому його все одно не буде. Але навіть для ХДС сьогодні умиротворюючий сигнал на адресу Росії видається важливішим, ніж захист принципів західного альянсу", - пише франкфуртське видання.

Берлінське видання Tageszeitung критикує, що такого роду скандальний виступ віцеадмірала Шенбаха став можливий лише через те, що нинішній уряд Німеччини слабко і некомпетентно підходить до важливих питань зовнішньої політики:

"Правильно, що його виступ в Індії поставив хрест на його кар'єрі. Тепер уряду самому якнайшвидше треба сформулювати політику щодо Китаю і Росії та дотримуватися її. Політику, яка заслуговувала би цього імені. В іншому разі цей ганебний епізод лише підсилить і без того катастрофічне враження, яке виникає в іноземних партнерів щодо Німеччини у цей момент, коли нависла загроза війни: невпевнений, нечесний, егоцентричний рекрут, на якого неможливо покластися, який не демонструє солідарності й навіть не в змозі переконливо відстоювати власні інтереси і цінності", - пише Tageszeitung.

"Уявлення, далекі від реальності"

Газета Die Welt називає виступ Шенбаха "безпрецедентною ганьбою" для Німеччини, але бачить позитив у тому, що відеозапис зі скандальними заявами віцеадмірала сплив у пресі і відкрив очі суспільству:

"Деякі високопоставлені офіцери і стратеги Німеччини - хтозна, скільки їх насправді - вважають, що все не так вже й страшно, мовляв, ну що там якісь сто тисяч російських солдат на українському кордоні. У Києві цілком справедливо обурюються цією байдужою позицією, яку дипломати ніколи не висловлюють, яка тепер завдяки Шенбаху задокументована на відео", - пише видання. На думку оглядача видання, скандальні уявлення віцеадмірала далекі від реальності, а Путін серйозно готується до вторгнення. "Якщо федеральний уряд всерйоз сприймає цю загрозу з усіма її наслідками, йому тепер доведеться більш чітко це демонструвати. Категорично відмовляючись постачати зброю Україні, Берлін дедалі більше самоізольюється. Якою би правильною не була би історична ремарка про те, що німецька зброя більше ніколи не стрілятиме в росіян, у даному випадку стратегічно йдеться про зовсім інше. (…) "Чому Путін міг анексувати Крим? Тому що такі країни як Німеччина вже тоді недостатньо переконливо попереджали про наслідки. Це не має повторитися", - застерігає видання.

Газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена також називає віцеадмірала, що подав у відставку, уособленням німецької нерішучості й заплутаності на міжнародній арені і наголошує, що від цього страждає не лише Німеччина, але й уся Європа.

"Шенбах - лише один з багатьох. Передовсім панове з другої і третьої ланки як у політиці, так і у великому бізнесі демонструють прихильність до російської політики сильної руки. При цьому вони вказують на буцімто німецькі (економічні) інтереси, шануючи авторитарних володарів на Сході та Далекому Сході. Володарів, які ділять з олівцем у руках сфери впливу на карті, вважаючи Крим лише даниною сильнішому", - констатує Süddeutsche Zeitung.