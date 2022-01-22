МЗС України розкритикувало командувача ВМС ФРН за слова про безперспективність повернення Криму
МЗС України назвало "неприйнятними" слова командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Україна ніколи не поверне анексований Росією Кримський півострів, а президент РФ Володимир Путін "заслуговує на повагу".
Російський військовий на фоні мапи Криму, 2014 рік
Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова командувача Військово-морських сил Німеччини про безперспективність повернення Україною анексованого Росією Криму.
"Вважаємо категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха", - наголосив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook у суботу, 22 січня.
У МЗС вимагають публічного спростування висловлювань командувача ВМС ФРН з боку уряду Німеччини, оскільки "вони підважують суверенітет та територіальну цілісність України й підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі". "... Потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною "Кримської платформи", - зазначив Ніколенко.
Шенбах: Крим втрачений
Напередодні командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах (Kay-Achim Schönbach) на конференції Індійського інституту оборонних досліджень та аналізів імені Манохара Паррікара (MP-IDSA) заявив, що Україна ніколи не поверне анексований Росією півострів Крим.
"Щодо того, що сталося в Україні - Крим втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах. При цьому він зазначив, що Росія хоче не "маленьку смужку української землі", а розкол Євросоюзу. "Але, що Путін дійсно хоче - це поваги (...) На мою думку, просто дати йому повагу, на яку він, ймовірно, заслуговує", - сказав командувач ВМС ФРН.
Також Шенбах наголосив, що Індія та ФРН потребують Росію для протистояння Китаю. "Росія стара країна, Росія важлива країна (…) Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією, на наш погляд", - додав він. Також, за словами Шенбаха, вступ України в НАТО наразі неможливий, оскільки частина її території окупована російською армією, а це суперечить необхідним для вступу критеріям. Крім того, аби вступити в НАТО Україні необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, додав він.
З огляду на висловлювання Шенбаха, а також відмову ФРН у передачі Україні оборонної зброї, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це не відповідає рівню відносин між двома країнами.
"Заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT - не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації", - написав Кулеба 22 січня у Twitter.
За його словами, нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. "Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Володимира Путіна до нового нападу на Україну", - пояснив Кулеба.
Водночас глава МЗС наголосив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. "Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - заявив він.
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