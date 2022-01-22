Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим

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Командувач ВМС ФРН віцеадмірал Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалось від заяв Шенбаха.
Командувач ВМС Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах (Kay-Achim Schönbach) увечері суботи, 22 січня, подав рапорт про відставку, повідомляє міністерство оборони ФРН.
Напередодні, 21 січня, на конференції Індійського інституту оборонних досліджень та аналізів імені Манохара Паррікара (MP-IDSA) Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне анексований Росією півострів Крим.
"Щодо того, що сталося в Україні - Крим втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах. При цьому він зазначив, що Росія хоче не "маленьку смужку української землі", а розкол Євросоюзу. "Але, що Путін дійсно хоче - це поваги (...) На мою думку, просто дати йому повагу, на яку він, ймовірно, заслуговує", - сказав командувач ВМС ФРН.
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Також Шенбах наголосив, що вступ України в НАТО наразі неможливий, оскільки частина її території окупована російською армією, а це суперечить необхідним для вступу критеріям. Крім того, аби вступити в НАТО Україні необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, додав він. Також Шенбах висловився проти членства Грузії в Альянсі, назвавши це рішення нерозумним, хоч і визнав, що ця країна відповідає необхідним для вступу критеріям.
Міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалось від заяв Шенбаха. "Дані висловлювання за своїм змістом та формулюванням жодним чином не відповідають позиції міністерства", - повідомив представник відомства агенції dpa 22 січня. За його словами, віцеадмірал отримає можливість висловитись перед командувачем Бундесверу Еберхардом Цорном (Eberhard Zorn).
Сам же Шенбах написав 22 січня у Twitter, що його висловлювання на конференції в Індії, відображають лише його особисту думку "на той час", а не позицію міністерства оборони ФРН. "Недбало, неправильно оцінив ситуацію, я не повинен був цього робити. Тут тлумачити нічого, це була очевидна помилка", - заявив командувач ВМС.
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Заяви Шенбаха також розкритикували в українському МЗС. Зовнішньополітичне відомство в Києві викликало посолку ФРН Анку Фельдгузен (Anka Feldhusen). "Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО", - наголосили в МЗС і повідомили, що висловили при цьому глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.