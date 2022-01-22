Київ: МЗС викликало посолку ФРН через заяви командувача ВМС Німеччини

До міністерства закордонних справ України у суботу, 22 січня, було викликано послку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен (Anka Feldhusen). "Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО", - повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства. У МЗС повідомили, що висловили при цьому глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї.

Читайте також: Чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю

Між тим сам командувач ВМС ФРН Кай-Ахім Шенбах (Kay-Achim Schönbach) написав у Twitter, що висловлене ним на конференції в Індії щодо безперспективності повернення Україні Криму є його "власною думкою, а не офіційною позицією міністерства оборони". "Необдумано, неправильно оцінено в ситуації, я не мав цього робити. Немає чого тлумачити, це була очевидна помилка", - написав Шенбах 22 січня.

Що сказав командувач ВМС ФРН про Крим

Нагадаємо, напередодні Шенбах на конференції Індійського інституту оборонних досліджень та аналізів імені Манохара Паррікара (MP-IDSA) заявив, що Україна ніколи не поверне анексований Росією півострів Крим.

"Щодо того, що сталося в Україні - Крим втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", - сказав Шенбах. При цьому він зазначив, що Росія хоче не "маленьку смужку української землі", а розкол Євросоюзу. "Але, що Путін дійсно хоче - це поваги (...) На мою думку, просто дати йому повагу, на яку він, ймовірно, заслуговує", - сказав командувач ВМС ФРН.

Також Шенбах наголосив, що Індія та ФРН потребують Росію для протистояння Китаю. "Росія стара країна, Росія важлива країна (…) Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією, на наш погляд", - додав він. Також, за словами Шенбаха, вступ України в НАТО наразі неможливий, оскільки частина її території окупована російською армією, а це суперечить необхідним для вступу критеріям. Крім того, аби вступити в НАТО Україні необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, додав він.

Водночас Шенбах висловився проти членства Грузії в Альянсі, назвавши це рішення нерозумним, хоч і визнав, що ця країна відповідає необхідним для вступу критеріям. Також Шенбах висловився проти надання НАТО Росії право голосу.