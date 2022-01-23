 Українському послу недостатньо відставки Шенбаха для відновлення довіри до ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2022

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Новини

Українському послу недостатньо відставки Шенбаха для відновлення довіри до ФРН

Посол України у Німеччині Андрій Мельник вимагає від Берліна "змінити курс щодо Києва". А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає не блокувати постачання зброї третіми країнами.

Німецький прапор на тлі Рейхстагу

Посол України в ФРН Андрій Мельник назвав своєчасною відставку командувача військово-морських сил Німеччини віце-адмірала Кай-Ахіма Шенбаха (Kay-Achim Schönbach). Втім, цього кроку недостатньо для "відновлення повної довіри" до німецької політики, написав дипломат у Твіттері в неділю, 23 січня.

"Уряд (ФРН - Ред.) має змінити свій курс щодо Києва", - зазначив Мельник.

У коментарі німецькому виданню Welt Мельник пояснив, що слова Шенбаха про безповоротну втрату Криму залишили "купу уламків" та "поставили під сумнів міжнародну довіру й надійність Німеччини - і не лише з української точки зору".

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Відставка віце-адмірала Шенбаха

Кай-Ахім Шенбах подав рапорт про відставку з поста командувача ВМС Німеччини в суботу ввечері, наступного дня після того, як під час виступу на конференції в Індії заявив, що Київ ніколи не поверне анексований Крим, а вступ України до НАТО неможливий через окупацію частини території російською армією.

Міністерство оборони ФРН категорично дистанціювалось від заяв Шенбаха, а сам він пізніше пояснив, що вони відображають лише його особисту думку. Втім, МЗС України в суботу викликало посолку ФРН Анку Фельдгузен (Anka Feldhusen), наголосивши на неприйнятності подібних висловлювань.

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Кулеба закликає не блокувати постачання зброї

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві продовжують критикувати Німеччину за блокування збройних закупівель. Міністр Дмитро Кулеба у інтерв'ю Welt am Sonntag у неділю, 23 січня, зазначив, що Київ "розчарований" подібними діями Берліна. Ще більше розчарування, за його словами, викликали б перешкоди з боку Німеччини у постачанні оборонного озброєння німецького виробництва третіми країнами. Кулеба наголосив, що Україна ніколи не будувала агресивних планів і не підпадає під жодне ембарго на продаж зброї.

"Україна зазнала величезних втрат і руйнувань під час Другої світової війни. Тепер, коли ми знову страждаємо і наражаємося на загрози, єдина відповідна політика - дозволити нам захищатися", - прокоментував український міністр традиційне для Німеччини посилання на історичний досвід у питаннях постачання зброї.

Напередодні газета Wall Street Journal повідомила, що влада ФРН відмовляє Естонії у видачі дозволу на експорт німецької зброї до України. Йдеться про гаубиці Д-30, які стріляють 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів - їх виготовили ще у СРСР, розмістили у колишній Німецькій Демократичній Республіці, після возз'єднання ФРН відправили до Фінляндії, а вже звідти - до Естонії. Окрім гаубиць, Естонія планувала поставити Україні десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin.

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