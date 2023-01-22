У будинку Байдена знайшли нові секретні документи

Знайдені в будинку Джо Байдена таємні папери стосуються періоду його роботи в Сенаті та перебування на посаді віцепрезидента США.

Працівники Федерального бюро розслідувань (ФБР) під час обшуків у приватному будинку президента США Джо Байдена в місті Вілмінгтон у штаті Делавер на сході країни виявили ще шість секретних документів, повідомив 21 січня його адвокат Боб Бауер.

Обшук пройшов 20 січня і тривав майже 13 годин, пише агенція Associated Press. Шість виявлених документів мають позначки "конфіденційно" та "супутні матеріали". За словами Бауера, частина документів стосується періоду, коли Байден був сенатором від штату Делавер (до 2009 року), інша - періоду його віцепрезидентства в адміністрації Барака Обами (2009-2017 роки). Крім того, співробітники ФБР вилучили декілька рукописних нотаток, які Байден зробив, будучи віцепрезидентом.

Що саме міститься у виявлених документах, не повідомляється, оскільки їх поки що вивчають працівники міністерства юстиції США. За словами адвоката, Байден сам запропонував доступ до свого будинку, "щоби дозволити міністерству провести обшук всього приміщення щодо потенційних записів віцепрезидента та потенційних секретних матеріалів".

Секретні документи Байдена

Вперше адвокати Байдена знайшли близько десяти секретних паперів часів його віцепрезидентства в закритій на замок шафі у його колишньому офісі в Центрі дипломатії та глобальної взаємодії при Університеті Пенсільванії ще в листопаді 2022 року. Інформацію про це довели до відома Національного архіву США, куди повинні передаватися подібні матеріали. Працівники цього відомства повідомили про інцидент міністерству юстиції США, яке почало перевірку того, як таємні папери опинились там.

Серед виявлених документів були дані розвідки про Україну, Іран і Великобританію. Білий дім визнав, що Байден користувався зазначеним приміщенням у період з 2017 по 2020 роки, коли вже не працював в адміністрації. Сам президент заявив, що здивований виявленими в його офісі секретними паперами та не знає їхнього змісту.

Згодом помічники Байдена виявили там же нові таємні папери. А в січні у приватному будинку Байдена у Вілмінгтоні виявили шість сторінок документів із позначкою "таємно". Їх негайно передали до міністерства юстиції. За словами Байдена, в цьому питанні він "повністю співпрацює та сподівається на швидке вирішення цієї проблеми".

Спецпрокурор для розслідування

Міністр юстиції США Меррік Гарленд 12 січня оголосив про призначення Роберта Гура спеціальним прокурором для розслідування справи про неналежне зберігання Байденом секретних матеріалів. За словами міністра, колишній федеральний прокурор Гур має з'ясувати, чи порушили закони Байден і його команда.

Нагадаємо, що зберігання секретних документів, вивезених із Білого дому, у 2022 році стало приводом для обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа та загрожує йому кримінальним переслідуванням.

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