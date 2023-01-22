  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Джо Байден
Джо БайденФото: Evan Vucci/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

У будинку Байдена знайшли нові секретні документи

Аліна Коломієць | Даниїл Сотников
1 год. тому

Знайдені в будинку Джо Байдена таємні папери стосуються періоду його роботи в Сенаті та перебування на посаді віцепрезидента США.

https://p.dw.com/p/4MY4I

Працівники Федерального бюро розслідувань (ФБР) під час обшуків у приватному будинку президента США Джо Байдена в місті Вілмінгтон у штаті Делавер на сході країни виявили ще шість секретних документів, повідомив 21 січня його адвокат Боб Бауер.

Обшук пройшов 20 січня і тривав майже 13 годин, пише агенція Associated Press. Шість виявлених документів мають позначки "конфіденційно" та "супутні матеріали". За словами Бауера, частина документів стосується періоду, коли Байден був сенатором від штату Делавер (до 2009 року), інша - періоду його віцепрезидентства в адміністрації Барака Обами (2009-2017 роки). Крім того, співробітники ФБР вилучили декілька рукописних нотаток, які Байден зробив, будучи віцепрезидентом.

Що саме міститься у виявлених документах, не повідомляється, оскільки їх поки що вивчають працівники міністерства юстиції США. За словами адвоката, Байден сам запропонував доступ до свого будинку, "щоби дозволити міністерству провести обшук всього приміщення щодо потенційних записів віцепрезидента та потенційних секретних матеріалів".

Секретні документи Байдена

Вперше адвокати Байдена знайшли близько десяти секретних паперів часів його віцепрезидентства в закритій на замок шафі у його колишньому офісі в Центрі дипломатії та глобальної взаємодії при Університеті Пенсільванії ще в листопаді 2022 року. Інформацію про це довели до відома Національного архіву США, куди повинні передаватися подібні матеріали. Працівники цього відомства повідомили про інцидент міністерству юстиції США, яке почало перевірку того, як таємні папери опинились там.

Серед виявлених документів були дані розвідки про Україну, Іран і Великобританію. Білий дім визнав, що Байден користувався зазначеним приміщенням у період з 2017 по 2020 роки, коли вже не працював в адміністрації. Сам президент заявив, що здивований виявленими в його офісі секретними паперами та не знає їхнього змісту.

Згодом помічники Байдена виявили там же нові таємні папери. А в січні у приватному будинку Байдена у Вілмінгтоні виявили шість сторінок документів із позначкою "таємно". Їх негайно передали до міністерства юстиції. За словами Байдена, в цьому питанні він "повністю співпрацює та сподівається на швидке вирішення цієї проблеми".

Спецпрокурор для розслідування

Міністр юстиції США Меррік Гарленд 12 січня оголосив про призначення Роберта Гура спеціальним прокурором для розслідування справи про неналежне зберігання Байденом секретних матеріалів. За словами міністра, колишній федеральний прокурор Гур має з'ясувати, чи порушили закони Байден і його команда.

Нагадаємо, що зберігання секретних документів, вивезених із Білого дому, у 2022 році стало приводом для обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа та загрожує йому кримінальним переслідуванням.

Читайте також: У США оприлюднили податкові декларації Дональда Трампа

Фукуяма: Україна має поспішати, поки Путіну не допоміг Трамп

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецький сучасний бойовий танк Leopard-2

Лондон і Варшава наполягають на отриманні ЗСУ "Леопардів"

Конфлікти51 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія3 год. тому
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Конфлікти20 січня 2023 р.
external

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Герої тилу: як поліцейські працюють за 3 км від кордону з РФ

Суспільство20 січня 2023 р.09:40 хв.
Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство20 січня 2023 р.
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство20 січня 2023 р.00:52 хв.
Ракета ATACMS після запуску (архівне фото)

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Технології20 січня 2023 р.
На головну сторінку