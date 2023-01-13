Секретні папери Байдена: за справу візьметься спецпрокурор

Міністр юстиції США призначив спецпрокурора для розслідування фактів неналежного зберігання Джо Байденом секретних паперів. Білий дім уже заявив, що буде з ним співпрацювати.

Міністр юстиції США Меррік Гарленд у четвер, 12 січня, оголосив про призначення Роберта Гура спецпрокурором для розслідування справи про неналежне зберігання американським президентом Джо Байденом секретних документів. Чергову партію знайшли напередодні, ймовірно в будинку президента.

За словами Гарленда, колишній федеральний прокурор Гур має з'ясувати, чи порушив Байден і його команда відповідні закони та приписи.

Юридичний радник Джо Байдена Річард Заубер уже повідомив, що Білий дім готовий співпрацювати зі спецпрокурором і проведеним ним розслідуванням. Позиція Білого дому полягає в тому, що документи "були ненавмисно поміщені в невідповідне місце", а президент і його юристи діяли "без зволікання після виявлення цієї помилки".

Папери часів віцепрезидентства

Уперше адвокати Байдена знайшли близько десяти секретних документів часів його віцепрезидентства в будівлі Центру дипломатії та глобальної взаємодії 2 листопада. Інформацію про це довели до відома Національного архіву США, куди повинні передаватися всі подібні папери. Співробітники цього відомства повідомили про інцидент міністерство юстиції США, яке почало перевірку того, як секретні документи потрапили в будівлю аналітичного центру.

Серед виявлених секретних паперів були дані розвідки про Україну, Іран і Велику Британію. Білий дім визнав, що Джо Байден користувався зазначеним приміщенням у Вашингтоні в період з 2017 по 2020 роки, коли вже не працював в адміністрації. Сам президент заявив, що здивований виявленими в його офісі секретними документами і не знає їхнього змісту.

У 2022 році зберігання секретних матеріалів, вивезених із Білого дому, стало приводом для обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа і загрожує йому кримінальним переслідуванням. Майк Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента США за Трампа, звинуватив уряд Джо Байдена в застосуванні подвійних стандартів у підході до знайдених у глави Білого дому секретних документів.