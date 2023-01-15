У будинку Байдена знайшли ще партію секретних документів

За словами спеціального радника президента США Річарда Заубера, загалом у будинку Байдена у штаті Делавер було виявлено шість сторінок документів із грифом таємності.

У приватному будинку президента США Джо Байдена в місті Вілмінгтон у штаті Делавер на сході країни виявили ще п'ять сторінок документів із позначкою "таємно", їх негайно передали міністерству юстиції. Про це повідомив у суботу, 14 січня, спеціальний радник Байдена з юридичних питань Річард Заубер.

Він розповів, що 12 січня вирушив до будинку президента у Вілмінгтоні, щоб допомогти з передачею мін'юсту секретного документа, який був знайдений там днем раніше. "Поки я передавав документ працівникам мін'юсту, які супроводжували мене, серед доданих до нього матеріалів було виявлено ще п'ять сторінок із грифом секретності, загалом шість сторінок", - сказав Заубер.

Папери часів віцепрезидентства

Кількома днями раніше стало відомо про виявлення в особистому офісі Байдена секретних урядових документів за період, коли він обіймав посаду віцепрезидента США з 2009 до 2017 року. Як повідомив 9 січня телеканал CNN, йшлося про десяток документів, зокрема найвищого ступеня таємності.

Папери виявили в зачиненій на замок шафі адвокати Байдена ще в листопаді 2022 року під час звільнення офісних приміщень у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Пенна Байдена при Університеті Пенсильванії (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement). Білий дім визнав, що Байден користувався зазначеним приміщенням у Вашингтоні в період з 2017 по 2020 роки, коли вже не працював в адміністрації. Сам президент заявив, що здивований виявленими в його офісі секретними документами і не знає їхнього змісту.

Згодом з'явилася інформація про виявлення помічниками американського лідера нової партії секретних документів у будинку Байдена у Вілмінгтоні, зокрема в гаражі.

Для розслідування призначили спецпрокурора

Міністр юстиції США Меррік Гарленд 12 січня оголосив про призначення Роберта Гура спецпрокурором для розслідування справи про неналежне зберігання американським президентом секретних документів. За словами Гарленда, колишній федеральний прокурор Гур має з'ясувати, чи порушив Байденом і його команда відповідні закони та приписи.

Зберігання секретних матеріалів, вивезених із Білого дому, у 2022 році стало приводом для обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа й загрожує йому кримінальним переслідуванням.