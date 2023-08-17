Три роки з часу отруєння Навального: США ввели нові санкції

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США запровадило санкції щодо оперативника Інституту криміналістики при Федеральній службі безпеки РФ Олексія Александрова, ще одного оперативника цієї установи Костянтина Кудрявцева, співробітника тієї самої структури Івана Осипова й оперативника ФСБ Володимира Паняєва, причетних, за даними Вашингтона, до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомили в четвер, 17 серпня, в мінфіні США.

"Сьогодні ми нагадуємо Володимиру Путіну і його режиму, що існують наслідки не тільки за розв'язання жорстокої й неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини стосовно російського народу", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон.

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"Спроба вбивства Олексія Навального 2020 року свідчить про зневагу Кремля до прав людини, і ми й далі використовуватимемо всі наявні в нашому розпорядженні повноваження для притягнення до відповідальності потенційних катів, які бажають (діяти в інтересах - Ред.) Кремля", - додав він.

Держдеп США запроваджує візові обмеження

У мінфіні США нагадали, що Александров також стежив за Микитою Ісаєвим, іншим російським антикорупційним активістом, до його загибелі в потязі в Росії 2019 року. Кудрявцев зі свого боку, за відомостями Вашингтона, також брав участь у стеженні за російським опозиційним політиком Володимиром Кара-Мурзою-молодшим.

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Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо Александрова, Кудрявцева, Осипова і Паняєва, вони та члени їхніх сімей не мають права на в'їзд до Сполучених Штатів.

Усе майно вищевказаних осіб у США або під контролем американських осіб блокується. Усі транзакції з цими фігурантами у США та за участю американських громадян заборонені.

Отруєння Олексія Навального

Опозиціонер Олексій Навальний 20 серпня 2020 року знепритомнів на борту літака, що прямував із Томська до Москви. Через два дні Навального, який перебував у комі, вдалося вивезти на лікування в німецьку клініку "Шаріте" (Charité). Лікарі виявили в його організмі сліди нервово-паралітичної речовини "Новачок". Згодом аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії у Швеції та Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї.

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Журналісти чотирьох видань опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що отруєння намагалися організувати співробітники Федеральної служби безпеки РФ. Навальний і його соратники неодноразово зверталися до Слідчого комітету Росії з вимогою провести розслідування, але отримували відмови. Навального, як тільки той повернувся в січні 2021 року до Росії, одразу ж затримали й згодом відправили в колонію.