  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Олексій Навальний
Олексій НавальнийФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Більше 130 митців закликали Путіна звільнити Навального

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Письменники, актори, історики та інші діячі світової культури закликали надати Олексію Навальному медичну допомогу і звільнити його.

https://p.dw.com/p/4Qi6l

Більше 130 діячів культури та мистецтва написали спільного відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити російського опозиційного політика Олексія Навального. Лист у п'ятницю, 28 квітня, опублікувало видання The Economist.

Серед тих, хто підписав листа, лауреатка Нобелівської премії з літератури письменниця Світлана Алексієвич, письменниця Джоан Роулінг, історик Тімоті Снайдер, актори Джуд Лоу, Девід Духовни, Бенедикт Камбербетч, Жан Рено, кінорежисер Стівен Гопкінс та інші.

"Навальний відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченнями, які ніколи не були б підтримані за жодної незалежної правової системи. Ми підтримуємо заклик уряду Німеччини, влади США та Європейського Союзу з вимогою його негайного звільнення. Це у ваших силах", - йдеться у листі до Путіна.

Автори листа також зазначили, що приєднуються до вимоги 600 російських лікарів надати російському опозиціонеру "термінову та негайну незалежну медичну допомогу". 

Читайте також: Російський опозиціонер: Чинити опір режиму в РФ - обов'язок розумної людини

Проти Навального порушили нову справу

26 квітня Олексій Навальний, який відбуває ув'язнення у виправній колонії у Володимирській області РФ, повідомив, що проти нього порушили нову кримінальну справу - за статтею про "тероризм". За цією статтею йому загрожує 30 років ув'язнення. Її було викоремлено зі справи щодо "екстремізму", яку порушили проти російського опозиціонера у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, Навального засудили 22 березня 2022 року до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу розміром в 1,2 мільйона рублів за звинуваченням у "шахрайстві у великих розмірах та неповазі до суду".  

Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки влучання російської ракети в Умані

Рятувальна операція в Умані завершена (оновлено)

Конфлікти9 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Польські танки Leopard 2, що їх передали Україні, лютий 2023 року

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Конфлікти22 год. тому
Якщо розробки атомників стануть реальністю, такі великі труби на АЕС більше будуть непотрібні

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Економіка24 год. тому
Військовослужбовці Бундесверу прибувають до Литви в рамках угоди про посилення східного флангу НАТО, вересень 2022

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Політика28 квітня 2023 р.
Бої в Бахмуті (архівне фото)

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Конфлікти28 квітня 2023 р.
Павло Клімкін

Клімкін: Перемога над Росією може бути лише комплексною

Клімкін: Перемога над Росією може бути лише комплексною

Конфлікти28 квітня 2023 р.
Як світ розслідує воєнні злочини в Україні

Війна РФ проти України: як розслідують воєнні злочини

Війна РФ проти України: як розслідують воєнні злочини

Конфлікти28 квітня 2023 р.
На головну сторінку