Більше 130 митців закликали Путіна звільнити Навального

Письменники, актори, історики та інші діячі світової культури закликали надати Олексію Навальному медичну допомогу і звільнити його.

Більше 130 діячів культури та мистецтва написали спільного відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну із закликом звільнити російського опозиційного політика Олексія Навального. Лист у п'ятницю, 28 квітня, опублікувало видання The Economist.

Серед тих, хто підписав листа, лауреатка Нобелівської премії з літератури письменниця Світлана Алексієвич, письменниця Джоан Роулінг, історик Тімоті Снайдер, актори Джуд Лоу, Девід Духовни, Бенедикт Камбербетч, Жан Рено, кінорежисер Стівен Гопкінс та інші.

"Навальний відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченнями, які ніколи не були б підтримані за жодної незалежної правової системи. Ми підтримуємо заклик уряду Німеччини, влади США та Європейського Союзу з вимогою його негайного звільнення. Це у ваших силах", - йдеться у листі до Путіна.

Автори листа також зазначили, що приєднуються до вимоги 600 російських лікарів надати російському опозиціонеру "термінову та негайну незалежну медичну допомогу".

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Проти Навального порушили нову справу

26 квітня Олексій Навальний, який відбуває ув'язнення у виправній колонії у Володимирській області РФ, повідомив, що проти нього порушили нову кримінальну справу - за статтею про "тероризм". За цією статтею йому загрожує 30 років ув'язнення. Її було викоремлено зі справи щодо "екстремізму", яку порушили проти російського опозиціонера у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, Навального засудили 22 березня 2022 року до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу розміром в 1,2 мільйона рублів за звинуваченням у "шахрайстві у великих розмірах та неповазі до суду".