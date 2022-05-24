Олексія Навального етапують до колонії суворого режиму

Московський міський суд відмовився задовільняти апеляцію російського опозиційного політика Олексія Навального, якого засудили до дев'яти років позбавлення волі за статтею "про шахрайство та неповагу до суду". "Вирок Лефортовського суду від 22 березня 2022 року залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення", - заявила у вівторок, 24 травня, суддя Московського міського суду.

Адвокати Навального просили суд скасувати вирок та виправдати їхнього підлеглого. Прокуратура вимагала залишити вирок без змін. Сам Навальний брав участь у засідання за допомогою відеоконференції. Після оголошення рішення один з адвокатів Вадим Кобзєв заявив "Інтерфаксу", що захист планує оскаржити рішення суду.

З моменту рішення Московського міського суду вирок стосовно Навального набув чинності, найближчим часом його буде етаповано до колонії суворого режиму.

Вирок Лефортовського суду

22 березня Лефортовський суд на виїзному засіданні у Володимирській області засудив Навального до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу розміром в 1,2 мільйона рублів за звинуваченням у "шахрайстві у великих розмірах та неповазі до суду". Сам політик зазначав, що двоє "постраждалих" за цією справою дали свідчення, коли самі перебували в слідчому ізоляторі. Ще один свідок з боку обвинувачення заявив у суді, що слідчий натиснув на нього із вимогою дати необхідні свідчення. Після цього він залишив Росію

На початку травня Навальний повідомив, що його планують перевести до колонії суворого режиму ІК-6 у Мелеховому Володимирської області. Про це він дізнався від інших ув'язнених, які розповіли йому, що в колонії обладнують "тюрму в тюрмі" для нього.

"Дурна війна"

Під час свого виступу в суді Олексій Навальний також згадав війну Росії проти України, повідомляє Reuters. Він сказав, що її розпочав Путін, а сама вона "побудована на брехні".

Російський опозиціонер заявив суду, що "ви можете зламати багато доль, але ви програєте і тут, і в тупій війні, яку зараз ведете".

"Треба, аби ми дали усім спокій: щоб ми відчепились від цієї України, щоб ви, судді, відчепились від звичайних громадян", - підсумував Навальний.