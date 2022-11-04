Російський опозиціонер: Опір режиму - обов'язок росіян

Команда російського опозиціонера Олексія Навального намагається використати невдоволення населення Росії для протистояння режиму Путіна, розповів DW виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Володимир Ашурков. За його словами, якщо на піку діяльності працювала регіональна мережа філій більш ніж у 40 містах країни, а в Москві налічувалося близько 200 співробітників, то тепер роботу соратників опозиціонера було вимушено перенесено за межі Росії. Це сталося після того, як російська влада торік визнала ФБК, Фонд захисту прав громадян та регіональні штаби Навального "екстремістськими організаціями". Зараз переважно у Вільнюсі, але також у деяких інших європейських містах працюють близько 70 осіб, каже Ашурков, який сам проживає в Лондоні. Тим часом до списку "терористів" і "екстремістів" у Росії включили і самого Навального, що перебуває на ґратами, і багато його прихильників.

Але на початку жовтня команда Навального оголосила про відновлення роботи своєї мережі штабів по всій Росії. "Ми постійно стежимо за тим, що відбувається в Росії, у різних регіонах. І за останні кілька місяців ми відчули, що невдоволення зростає, - розповів Ашурков у програмі DW Conflict Zone. - Наша мета - використовувати наші зв'язки, наші мережі, людей, які раніше працювали з нами, наших волонтерів, щоб спробувати доповнити це невдоволення та забезпечити деяку організаційну структуру".

Заклик долучитися до повалення режиму Путіна

Співробітники створених Навальним організацій закликають "усіх росіян у ​​Росії та за її межами зробити свій внесок у припинення війни й повалення авторитарного режиму Володимира Путіна" . Володимир Ашурков підкреслює: кожен може вибрати, що він готовий робити відповідно до своїх здібностей, переконань і схильності до ризику. "Але протистояти цьому режиму - це, я думаю, обов'язок будь-якої розумної людини, - зазначив соратник Олексія Навального. - І ми хочемо покласти інструменти в руки людей, які вірять, що можуть зробити більше, і які можуть робити маленькі кроки: розповсюджувати листівки, у деяких випадках займатися саботажем і таке інше”.

Російського опозиціонера Олексія Навального на дев'ять років кинули за ґрати Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Наголосивши, що саботаж може бути однією з форм ненасильницького протесту, Ашурков водночас позитивно відгукнувся про практику підпалів призовних пунктів: "Пожежа в призовному пункті, який збирає людей для участі у цій несправедливій та жорстокій війні, я думаю, дуже похвальна. Ми, безперечно, підтримуємо таку діяльність".

За його словами, створена система дозволяє людям залишатися анонімними, у такий спосіб максимально обмежений ризик того, що влада виявить цю мережу. "Але зрештою людина сама вирішує, який рівень ризику вона може витримати в боротьбі з цим жорстоким режимом", - зазначив виконавчий директор ФБК.

Володимир Ашурков зазначив, що для поновлення роботи використали базу даних, зібрану командою Навального за багато років діяльності. "До початку війни у ​​нас було понад 10 мільйонів підписників у різних соцмережах, - розповів він. - У нас був список розсилки електронною поштою, що налічує понад мільйон людей. Тож ми не починаємо з нуля". За словами соратника Навального, на заклик до співпраці відгукнулися десятки тисяч людей, які захотіли взяти участь у роботі нової мережі.

Список російських "розпалювачів війни" постійно коригується

Коментуючи створення "списку корупціонерів та розпалювачів війни", до якого увійшли понад 6000 імен, Ашурков наголосив, що цей перелік не є фіксованим, а постійно коригується. "Що два тижні відбуваються якісь оновлення, - пояснив він. - Ми виключаємо людей, якщо є підстави вважати, що вони більше не відповідають критеріям для включення до списку. Якщо ви є членом ради директорів або топменеджером державної компанії, агентства або організації, йдіть у відставку, надішліть нам докази - ми розглянемо їх і виключимо вас зі списку". Так, за кілька місяців після складання списку з нього було виключено понад 100 імен. На думку виконавчого директора ФБК, це позитивна тенденція, оскільки вона говорить про зміну позиції людей.

Поодинокі антивоєнні протести в Росії було подавлено режимом Фото: Denis Kaminev/AP/picture alliance

З точки зору Ашуркова, зміни в Росії можуть відбутися, якщо невдоволення у політичній та діловій еліті країни підігріється широким невдоволенням населення. За його словами, після початку війни Росії проти України для обох цих груп людей настали тяжкі часи. Одні відчули зменшення своїх статків, краху зазнав їхній спосіб життя, за якого вони могли відпочивати в Західній Європі, їхні діти ходили до британських приватних шкіл, а яхти швартувалися в Італії. А звичайна людина побачила інфляцію, відхід іноземних брендів із Росії, а тепер - і постійний потік трун із України. "Ці процеси вимагають часу, але в якийсь момент вони посилять одне одного. І це, я думаю, єдиний правдоподібний сценарій змін", - вважає соратник Олексія Навального.

Припинення війни протягом року?

Володимир Ашурков погоджується з прогнозом про те, що воєнні дії припиняться протягом року, констатуючи зміщення балансу сил у бік України: "Я думаю, що протягом року є підстави очікувати, що українська армія досягне ще кількох значних успіхів на полі бою. Ми бачимо, що військові можливості Росії погіршуються, водночас можливості України та потік озброєнь та координація покращуються”.

На його думку, економічні санкції проти Росії поступово даватимуться взнаки, а також на настрій російської громадськості впливатимуть втрати на фронті. "Тому я думаю, що за рік ці процеси призведуть до того, що, можливо, - знову ж таки, ми говоримо про ймовірності та можливості, - Росія не зможе продовжувати війну. Такий мій прогноз", - заявив Ашурков.

Він вірить, що зміна політичної ситуації в Росії може розпочатися "протягом п'яти років, а може й раніше". А щойно це станеться - воєнні дії в Україні буде припинено, розпочнеться поступова лібералізація, а спілкування із Заходом відбуватиметься в конструктивному ключі, - "для демократичних сил відкриється можливість увійти до російської політики належним чином".