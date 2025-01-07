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ПолітикаЄвропа

Трамп вимагає від країн НАТО збільшити видатки на оборону

Валерій Сааков
7 січня 2025 р.

Країни-партнери США по НАТО мають довести свої видатки на оборону до 5 відсотків ВВП, переконаний Трамп. Він вважає, що члени блоку можуть "дозволити це собі".

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Дональд Трамп під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго, 7 січня 2025 рокуФото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) значно збільшити свої витрати на оборону. Відповідну заяву Трамп зробив у вівторок, 7 січня, під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Трамп зокрема озвучив думку, що країни-партнери мають інвестувати в оборону п'ять відсотків свого валового внутрішнього продукту (ВВП) замість двох відсотків, що досі було бажаним мінімальним критерієм. "Вони всі можуть собі це дозволити", - заявив Трамп.

Нинішньою заявою Трамп фактично підтвердив відповідні повідомлення ЗМІ, які з'явилися наприкінці грудня 2024 року, щодо наміру Трампа істотно збільшити мінімальний обсяг потрібних видатків на оборону.

Під час виборчої кампанії Трамп наполягав на трьох відсотках на оборону

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже заявляв, що очікував посилення тиску з боку Трампа в цьому питанні, нагадує dpa. Під час передвиборчої кампанії Трамп не раз наголошував, що вимагатиме, аби у майбутньому усі країни-члени Альянсу витрачали на оборону три відсотки свого ВВП.

Однак тепер він значно підвищив свої вимоги в цьому питанні. Нинішні цілі НАТО передбачають мінімальну квоту оборонних видатків у два відсотки ВВП. Поки що в Брюсселі ніяк не відреагували на вимогу Трампа, пише dpa.

Чи виживе НАТО без США?

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