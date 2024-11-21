Рекордні видатки на війну: в РФ ухвалили бюджет на 2025 рік

Держдума РФ затвердила бюджет країни на 2025-й, а також на плановий період 2026-27 років. У ньому передбачені рекордні видатки на війну, а бюджети на соціальну політику будуть урізані.

Державна дума РФ ухвалила закон "Про федеральний бюджет на 2025 рік та на плановий період 2026-2027 років". Про це повідомляється на сайті російського парламенту у четвер, 21 листопада.

Згідно із проєктом бюджету на 2025 рік, його доходи збільшаться на п'ять трильйонів рублів: з 35 до 40 трильйонів. Водночас видатки мають зрости на 4,3 трильйона рублів - з 37,2 до 41,5 трильйона. Протягом усіх трьох років російський уряд планує утримувати дефіцит бюджету РФ на рівні до одного відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП). У 2024 році він був запланований на рівні 0,9 відсотка, проте згодом зріс до 1,7 відсотка.

На оборону та національну безпеку в новому бюджеті РФ сумарно закладено приблизно вісім відсотків ВВП (13,5 трильйона рублів витратять на оборону, ще 3,4 трильйона - на нацбезпеку та правоохоронну діяльність) - це рекордний показник в історії сучасної Росії, який дорівнює понад 40 відсоткам усіх видатків бюджету. У 2026-му та 2027-му роках на оборону збираються витратити менше: 12,7 трильйона і 13 трильйонів рублів відповідно.

Читайте також: В РФ подвоїли виплату тим, хто йде воювати проти України щонайменше на рік

Водночас видатки на соціальну політику у 2025 році скоротяться, а воєнний бюджет перевищить бюджети на соціальну політику, охорону здоров'я, освіту та економіку разом узяті.

Бюджет на найближчі роки підтримали 335 депутатів Держдуми, ще 77 утрималися. Проти проголосувала лише обрана від "Партії зростання" депутатка Оксана Дмитрієва.

Видатки Росії у 2024 році були збільшені на 1,5 трильйона рублів

Наприкінці жовтня депутати Держдуми РФ ухвалили закон, що дозволив збільшити видатки федерального бюджету Росії у 2024 році на 1,5 трильйона рублів. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов пояснив збільшення видаткової частини бюджету "незапланованими витратами".

Більша частина запитуваної суми, за його словами, має бути витрачена на субсидування програми пільгової іпотеки на тлі підвищення ключової ставки Центробанком. Інші видатки пов'язані зі зростанням витрат на обслуговування державного боргу, а також з потребами міноборони РФ та інших силових відомств.