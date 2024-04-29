Податки західних банків у Росії зросли вчетверо - FT

Найбільші західні банки, що залишилися на російському ринку після початку повномасштабної війни РФ проти України, заплатили до державного бюджету Росії в 2023 році 800 мільйонів євро податків. Це вчетверо більше за довоєнний рівень, пише в понеділок, 29 квітня, видання Financial Times (FT ).

Сім найбільших за розміром активів європейських банків у Росії - Raiffeisen Bank International (RBI), UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP - повідомили про сукупний прибуток у понад три мільярди євро в 2023-му. "Цей прибуток був утричі більшим, ніж у 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни", - зазначає FT.

За даними видання, податки, що сплачуються європейськими банками до російського бюджету, становитимуть 0,4 відсотка від усього прибутку, який РФ, за прогнозами, отримає у 2024 році з неенергетичного сектора.

Присутність західних банків у Росії

Найбільшим іноземним банком, який все ще працює в Росії, є австрійський Raiffeisen. За даними FT, у 2021-2023 роках його прибуток на російському ринку потроївся та досяг 1,8 мільярда євро.

Deutsche Bank, угорський OTP і Commerzbank значно скоротили свою присутність у Росії, яка й так була невеликою порівняно з RBI, заявили їхні представники.

Італійський банк Intesa - найближчий до того, щоб залишити російський ринок, але і він поки що свій бізнес у РФ не продав.

UniCredit відмовився від коментарів.

Американські банки у Росії

Тим часом Київська школа економіки (KSE) підрахувала, спираючись на дані Центрального банку РФ, що четвертим за величиною платником податків серед західних банків у Росії в 2023 році став американський банк Citigroup, хоча він і звернув свій корпоративний і роздрібний бізнес в РФ.

У 2023 році цей банк отримав у РФ 149 мільйонів доларів прибутку і сплатив до російського бюджету 53 мільйони доларів податків.

Інший великий американський банк, JPMorgan, заробив у Росії минулого року 35 мільйонів доларів і заплатив 6,8 мільйона доларів податків.