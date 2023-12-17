Київ призупинив статус RBI як "міжнародного спонсора війни"

Київ пішов назустріч Відню й призупинив для RBI статус "міжнародного спонсора війни". Раніше це називали умовою Австрії для підтримки 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Україна призупинила статус банку Raiffeisen Bank International (RBI) як "міжнародного спонсора війни". Як зазначається на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у неділю, 17 грудня, статус "міжнародного спонсора війни" для Reifeisenbank "призупинений на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської Комісії".

Складений у Києві список "міжнародних спонсорів війни" спрямований на те, щоб виділити компанії, які ведуть бізнес з Росією та "підтримують військові дії, наприклад, шляхом сплати податків", нагадує Reuters. Цей список не має юридичної сили, але завдяки ньому компанії, які продовжують бізнес у Росії, попри розв'язану нею війну проти України, зазнають суспільного тиску. Raiffeisen Bank раніше оголосив намір піти з РФ, проте досі не наважився на цей крок.

RBI потрапив до українського чорного списку у березні 2023 року. Однією з причин цього НАЗК назвало продовження банком роботи в Росії.

Немає останнього застереження Відня щодо санкцій проти РФ

Австрія добивалася виключення Raiffeisen Bank зі списку в обмін на зелене світло Відня для 12-го пакета антивоєнних санкцій ЄС, тож тепер цієї перешкоди немає.

"Австрійське застереження щодо санкцій знято", - наводить агенція Reuters слова неназваного дипломата ЄС.

Нагадаємо, погоджений 15 грудня пакет обмежувальних заходів ЄС проти РФ передбачається запровадження з 1 січня поступової заборони на імпорт алмазів із РФ, а також містить вимогу до європейських компаній надавати докази того, що вони дотримуються "цінової стелі" на нафту з Росії, запровадженої країнами Заходу. Також плануються торговельні обмеження щодо інших товарів та покарання осіб і організацій, які підтримують війну Росії проти України.