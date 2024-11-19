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В Росії списуватимуть кредити тим, хто воює в Україні

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
19 листопада 2024 р.

Новий закон, ухвалений Держдумою РФ, передбачає списання прострочених кредитів на суму до 10 мільйонів рублів для мобілізованих, призовників і контрактників, які воюють в Україні.

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Держдума РФ (фото з архіву)
Держдума РФ (фото з архіву)Фото: Sergei Fadeichev/dpa/TASS/picture alliance

Державна дума РФ у вівторок, 19 листопада, у другому і третьому читанні ухвалила закон, згідно з яким з 1 грудня 2024 року передбачається списання прострочених кредитів на суму до 10 мільйонів рублів для мобілізованих, призовників (окрім курсантів) і контрактників, які беруть участь у війні Росії проти України. Йдеться про кредити, договори за якими було укладено до 1 грудня 2024 року і за якими вже набрав законної сили судовий акт про стягнення заборгованості або було порушене виконавче провадження.

Списання поширюється й на подружжя цієї категорії громадян РФ, уточнює російське агентство "Интерфакс".

У повідомленні про ухвалення закону на сайті Держдуми нагадують, що наразі виконавче провадження щодо тих, хто бере участь у війні проти України, призупиняється, але від виконавчого збору їх не звільнено. Цей збір становить 7 відсотків від стягуваної суми або майна, на яке накладене стягнення.

Ухвалений 19 листопада закон також збільшує пільговий період, протягом якого військовослужбовець може звернутися за кредитними канікулами, - з 30 до 180 днів.

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