 Трагедія з мігрантами в Ла-Манші: Frontex застосує літак для контролю протоки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2021

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Трагедія з мігрантами в Ла-Манші: Frontex застосує літак для контролю протоки

Після того, як у протоці загинули щонайменше 27 мігрантів, які намагалися дістатися до Англії, літак наглядатиме за прибереговими територіями Франції цілодобово.

Мігранти на узбережжі Ла-Маншу

Мігранти намагаються потрапити у Великобританію через протоку Ла-Манш

Прикордонна місія ЄС Frontex з 1 грудня використовуватиме в районі протоки Ла-Манш літак для здійснення спостережень задля протидії контрабанді людей. Літак цілодобово наглядатиме за прибереговими територіями у Франції аж до Нідерландів, заявив французький міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у неділю, 28 листопада, після кризової зустрічі у Кале.

Представники кількох держав ЄС, Єврокомісії, а також Frontex та Європолу перебували на нараді щодо наслідків трагедії з мігрантами, що сталась у Ла-Манші 24 листопада.

Тоді у протоці загинули щонайменше 27 людей, які намагалися дістатися до Англії з Франції на надувному човні. Їхні тіла виявили рибалки неподалік французьких міст Кале та Дюнкерк.

Як зауважив тоді Дарманен, це найтрагічніший інцидент за участю мігрантів, який колись траплявся в Ла-Манші. Він заявив про затримання чотирьох підозрюваних торговців людьми, яких звинувачують у безпосередньому зв'язку з контрабандою через Ла-Манш.

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Лист Джонсона спровокував суперечку

Через трагедію, що сталась у Ла-Манші, між Францією та Великобританією виникла політична суперечка. Париж скасував переговори з Лондоном щодо протидії потоку мігрантів між країнами через Ла-Манш після того, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував у соціальних мережах лист, адресований президенту Франції Еммануелю Макрону.

Джонсон запропонував, аби британські прикордонники розпочали патрулювання пляжів на півночі Франції і рекомендував спільне морське і повітряне патрулювання країн. Серед іншого Джонсон також вимагав від Франції, щоб та повернула всіх мігрантів, котрі незаконно прямують до Великобританії. Французька сторона назвала цей лист "непрйнятним". 

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Водночас, як заявив Дарманен 28 листопада, Франція висловлює готовність до співпраці з британським урядом з метою утримання мігрантів на їх шляху до Великобританії. Міністр однак наголосив, що це має відбуватись на рівних засадах.

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