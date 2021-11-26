Франція відмовилася від переговорів з головою МВС Великобританії через лист Джонсона

Франція скасувала переговори з Великобританією щодо протидії потоку мігрантів між країнами через Ла-Манш. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у листі закликав Париж забрати назад мігрантів, які перетнули Ла-Манш, повідомляє у п'ятницю, 26 листопада, агентство AFP.

Лист, адресований президенту Франції Еммануелю Макрону, було опублікувано в соціальних мережах. У ньому Джонсон виклав низку пропозицій про те, як дві країни можуть впоратися з кризою після того, як 24 листопада затонув човен, внаслідок чого загинуло 27 людей.

Зокрема, Джонсон запропонував, аби британські прикордонники розпочали патрулювання пляжів на півночі Франції наступного тижня. А також рекомендував спільне морське патрулювання в територіальних водах один одного та повітряне спостереження за допомогою літаків та безпілотників. Серед іншого Джонсон просив, аби Франція повернула всіх мігрантів, котрі незаконно прямують до Великобританії.

Представник французького уряду Габріель Атталь назвав цей лист "неприйнятним", і тому міністерку внутрішніх справ Великобританії Пріті Пателу більше не чекають на зустріч у неділю для обговорення ситуації з мігрантами.

Читайте також: Чому в Берліні так багато "біженців" з Молдови

Також Атталь зазначив, що лист "зовсім не відповідає" тому, що обговорювали Джонсон і Макрон в середу. Своєю чергою, Макрон заявив, що лист Джонсона є не серйозним способом вирішення питань. "Мене дивує, коли все робиться несерйозно, ми не спілкуємося через твіти чи опубліковані листи", - цитує Макрона агентство Reuters.

Лондон сподівається, що Париж передумає

Міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс став на захист листа і закликав французів переглянути своє рішення. "Я не думаю, що є щось провокаційне в тому, щоб просити про тісну співпрацю з нашими найближчими сусідами. Я сподіваюся, що французи переглянуть рішення щодо зустрічі'" - зауважив він.

Також у Великобританії розкритикували Францію за те, що вона відхилила їхню пропозицію щодо спільного патрулювання узбережжя.