Starlink в Україні наразі працює без проблем - Федоров

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні Starlink, але наразі проблем не спостерігається.

В Україні не фіксують проблем в роботі терміналів супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX, повідомив ввечері у четвер, 9 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров агенції "Інтерфакс-Україна".

"Справді, кілька місяців тому були зміни у функціонуванні geofencing (геозонування, обмеження в роботі при перетині дозволеного периметра - Ред.). Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink", - заявив Федоров.

Він додав, що Starlink допомагають рятувати тисячі життів. "Енергетична інфраструктура продовжує працювати завдяки Starlink. Лікарі проводять складні операції завдяки супутниковому зв'язку. По всій країні розгорнуто тисячі пунктів незламності з терміналами Starlink", - сказав міністр.

Федоров наголосив, що вклад власника SpaceX Ілона Маскаяк приватного донора в боротьбу України проти російської агресії став одним із найбільших. "Внесок компанії SpaceX, за нашими оцінками, - це більш ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємось на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", - зауважив міністр.

Він також повідомив, що Україна отримала перші кілька тисяч Starlink у рамках нової партії із 10 тисяч терміналів від уряду Німеччини.

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SpaceX заявляла про обмеження військового використання Starlink

8 лютого головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотуелл заявила, що Starlink, який українська армія активно використовує у протидії російській агресії, "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї".

Вона також зауважила, що компанія "обмежила" можливості Збройних силами України керувати дронами за допомогою Starlink. "Є те, що ми можемо зробити, і вже зробили", - заявила Шотуелл. Яких саме заходів вжила компанія, вона уточнити відмовилась.

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