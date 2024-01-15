Швейцарія проведе конференцію по Україні на найвищому рівні

Під час візиту до Швейцарії Володимир Зеленський зустрівся з президенткою країни Віолою Амгерд. Швейцарія надасть 1,5 млрд франків на відновлення України з 2025 до 2028 року.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в понеділок, 15 січня, з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд (Viola Amherd). Після завершення зустрічі вона заявила, що Швейцарія готова на прохання Зеленського провести мирну конфренцію по Україні на найвищому рівні.

1,5 млрд франків на відбудову України

Також Амгерд нагадала про обіцянку солідарності Швейцарії з Україною та її народом та наголосила, що Київ може і надалі покладатися на Конфедерацію. Водночас вона зазначила, що особливий фокус Швейцарії - це відбудова України.

"Відбудова має стратегічне значення для усього континенту. З 2025 до 2028 року Швейцарія запланувала на це 1,5 млрд франків", - заявила Амгерд і запевнила, що питання відновлення України якнайкраще координуватиметься зі світовою спільнотою. Наприклад, на очищення території України від мін конфедерація на чотири роки затвердила пакет допомоги на 100 млн франків.

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Швейцарія долучиться до ініціативи трибуналу щодо злочину агресії Росії

Також Амгерд наголосила на участі Швейцарії в ініціативі створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії. Це питання вона обговорила з Зеленським.

Раніше цього дня президента України в аеропорту Цюриха зустрів міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, про що глава швейцарської дипломатії написав у соцмережі X, де розмістив також відповідне фото з Зеленським.

Згодом Зеленський зустрівся з головами Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером (Eric Nussbaumer) та Ради кантонів Євою Герцог (Eva Herzog), а також із чільниками партій і фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Як зазначає пресслужба Зеленського, "співрозмовники докладно обговорили підтримку з боку Швейцарії Української формули миру та подальші кроки щодо її імплементації". Також Зеленський поінформував швейцарських парламентарів "про ситуацію на полі бою та відзначив важливість зусиль держав-партнерів задля захисту України, а також наголосив на важливості участі Швейцарії у спеціальному міжнародному трибуналі щодо злочину агресії Росії".

Президентка Єврокомісії планує зустріч з Зеленським у Давосі

Як повідомлялось, Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, де він проведе низку зустрічей з представниками Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Зокрема, зустріч з Зеленським на полях ВЕФ вранці 16 січня планує провести голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), що оголосив у Брюсселі речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Як повідомлялося, напередодні пройшла зустріч у Давосі делегацій 81 країни, де обговорювали шляхи реалізації української Формули миру.