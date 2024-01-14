Зустріч у Давосі: Берн хоче бачити РФ за столом переговорів

Десятки делегацій з різних країн світу взяли участь у конференції щодо України у неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі. На тлі цього міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що досягнення згоди під час конференції в Давосі на такому широкому рівні має допомогти одного дня посадити Росію за стіл переговорів. Відповідну заяву глава МЗС Швейцарії зробив того ж дня під час обідньої перерви в рамках заходу, передає інформагенція dpa.

На думку очільника швейцарського зовнішньополітичного відомства, до цього процесу також варто залучити Китай. КНР, як і Росія, в зустрічі безпекових радників у Давосі не представлена. Крім того, на переконання Кассіса, подає надію й те, що країни-члени блоку БРІКС, куди нині, крім Росії, входять також Китай, Бразилія, Індія, Саудівська Аравія , ПАР та низка інших країн тримають відкритими канали зв'язку з Москвою. Чим більше країн беруть участь, не тільки ті, які представляють Захід, але й з усього світу, тим вища ймовірність того, що буде знайдено креативне рішення, переконаний Кассіс.

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Десятки країн обговорювали в Давосі українську формулу миру

Загалом у конференції в Давосі щодо України беруть участь понад 80 делегацій з усього світу. Мета заходу - обговорити пропозиції України або так звану "формулу миру" щодо встановлення тривалого миру. Цей представлений раніше план Києва з десяти пунктів передбачає виведення всіх російських військ, покарання для російських воєнних злочинців, репарації та гарантії безпеки. Це була вже четверта зустріч такого роду.

Народу України необхідно дати надію, сказав Кассіс. Утім, поки що жодна зі сторін конфлікту не готова йти на поступки, визнав очільник швейцарської дипломатії. До мирного вирішення конфлікту ще далеко. Водночас швейцарський урядовець переконаний, що саме завдяки таким конференціям, на яких знаходять спільну мову, світ краще підготовлений до діалогу з Росією. "На цій конференції робота не закінчується", - зазначив він. Цього разу Давосі зустрілися високопосадовці та радники з питань національної безпеки.

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Наступні зустрічі можуть проводитися вже на вищому рівні

За словами Кассіса, наступна зустріч, ймовірно, відбудеться на вищому політичному рівні. Однак конкретних планів щодо цього поки що немає. Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає Давос особисто. Він планував, зокрема, виступити 16 січня з промовою на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що розпочнеться ввечері 15 січня. ВЕФ надав логістичну підтримку українській конференції, зазначає dpa. Показово, що засновник ВЕФ Клаус Шваб (Klaus Schwab) стояв у першому ряду поруч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і Кассісом для групового фото з учасниками.

З огляду на скорочення допомоги Україні, такі зустрічі допомагають Києву утримувати країни, що підтримують Україну, і залучати нових. Як заявив Андрій Єрмак у коментарі швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung, "формула миру" - це не список побажань Києва. "Активна участь багатьох третіх країн надасть їй величезної легітимності", - переконаний український посадовець.

Раніше Москва називала цей процес фарсом. Повідомлялося також про намір Єрмака, зробити завершальну заяву ввечері неділі.